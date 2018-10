Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

ISIN Facebook-Aktie:

WKN Facebook-Aktie:

Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Facebook-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Ende Juli sei es bei der Facebook-Aktie im Bereich der Parallelen (akt. bei 234 USD) zum Aufwärtstrend seit Anfang 2014 zu einem scharfen "uturn" gekommen. Dem laufenden Korrekturimpuls sei auch die Unterstützungszone aus der entsprechenden Trendlinie sowie der 90-Wochen-Glättung (akt. bei 170 USD bzw. 168 USD) zum Opfer gefallen. Bei dem beschriebenen Trendbruch handle es sich zweifelsfrei um einen charttechnischen Nackenschlag, der übergeordnet das Risiko einer Toppbildung deutlich anschwellen lasse. Die entscheidende Rückzugslinie definiere in diesem Kontext das Märztief bei 149 USD, denn ein Abgleiten unter dieses Level würde die diskutierte Toppbildung Realität werden lassen.Auch der trendfolgende MACD betone derzeit die Risiken. Hervorheben möchten die Analysten die Konstellation auf Monatsbasis, wo der Trendfolger zuletzt an seiner Signallinie gescheitert sei und nun wieder Fahrt nach Süden aufnehme. Auf ein solches "bullish failure" folge meist ein weiterer Abwärtsimpuls.Per Saldo sollten Anleger deshalb Vorsicht walten lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Um diese Einschätzung zu negieren, sei indes ein Spurt über das Abwärtsgap von Anfang September (173,89 USD zu 174,75 USD) notwendig. Schließlich wäre dann auch der oben genannte Trend bzw. die langfristige Glättung zurückerobert. (Analyse vom 08.10.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:136,3999 EUR -0,86% (08.10.2018, 10:37)