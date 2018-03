Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Aaron Kessler von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse spricht Aaron Kessler, Analyst vom Investmenthaus Raymond James, in Bezug auf die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) weiterhin eine klare Kaufempfehlung aus.Im Aktienkurs von Facebook Inc. sind nach Ansicht der Analysten von Raymond James bereits viele der zuletzt aufgekommenen Bedenken im Hinblick auf die Datensicherheit eingepreist.Eine Umfrage unter Facebook-Nutzern habe gezeigt, dass sich an der klaren Marktführerschaft nichts geändert habe. Allerdings hätten 84% der Teilnehmer geantwortet wegen der Nutzung der Daten etwas oder sehr besorgt zu sein.Im Verlauf der Zeit rechnet Analyst Aaron Kessler mit einem Abflauen der negativen Berichterstattung. Die Facebook-Aktie sehe auf dem aktuellen Niveau attraktiv aus.