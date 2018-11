NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 144,96 -1,97% (09.11.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.11.2018/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Facebook-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) charttechnisch unter die Lupe.Der Bruch der massiven Haltezone aus dem Aufwärtstrend seit Anfang 2014 und der 90-Wochen-Linie (akt. bei 168,75/175,34 USD) habe die erwarteten negativen Auswirkungen auf die Facebook-Aktie gehabt. Mittlerweile habe der Technologietitel das alte Jahrestief von Ende März (149,02 USD) temporär unterschritten. Auf dieser Basis sei es allerdings zur Ausprägung eines klassischen "Kreisels" gekommen, dem in der abgelaufenen Woche eine "inside candle" gefolgt sei. Damit komme dieser Unterstützung im Allgemeinen und dem beschriebenen "Kreisel" im Speziellen für die weitere Entwicklung eine Schlüsselrolle zu: Auf der Oberseite löse ein Anstieg über die Marke von 156,40 USD das Candlestickmuster nach oben auf und dürfte den Boden für eine Erholung in Richtung der eingangs erwähnten, ehemaligen Unterstützungen bereiten. Nach Süden signalisiere indes ein neues Jahrestief unterhalb von 139,03 USD einen wieder aufflammenden Verkaufsdruck. Zwar zeichne sich in den Verläufen diverser Indikatoren (z. B. MACD, RSL) noch keine nennenswerte Stabilisierung ab, doch würden die beiden Trendfolger schon jetzt auf historisch niedrigen Niveaus notieren. Deshalb würden sie derzeit das Stabilisierungsszenario favorisieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie:128,61 EUR +0,58% (12.11.2018, 08:55)Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:128,73 EUR -0,57% (09.11.2018, 17:35)