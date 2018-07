Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

175,47 EUR +0,79% (10.07.2018, 13:27)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

175,42 EUR +1,05% (10.07.2018, 13:09)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 204,74 (09.07.2018)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.07.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer Technologiesektor-Studie zum Kauf der Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Ab dem 28. September würden aktualisierte GICS-Standards (Global Industry Classification Standards) gelten und zu einer umfassenden Sektor-Reklassifizierung führen. Im Zuge der Neuordnung würden viele bisher dem Technologie-Sektor zugeordnete Titel in den Telekommunikations-Sektor verschoben, darunter Alphabet, Facebook und Netflix. Von hoher Relevanz sei diese Änderung für Indexfonds, die auf Basis der von S&P Dow Jones Indices und MSCI angewandten Klassifizierung allokiert seien. Obwohl einige Fondsanbieter einen glatten Übergang bereits eingeleitet hätten, könnten stichtagsnahe größere Umschichtungen erfolgen und kurzfristig Volatilität bringen.In den vergangenen Berichtsperioden hätten die Unternehmen Auftrieb von der globalen Konjunktur erhalten, die sich in den verbesserten Fundamentaldaten ausgedrückt habe. Durch den eskalierten Handelsstreit zwischen den USA und China hätten sich jedoch einige Risiken für einen Trendabbruch aufgebaut, die in der anstehenden Berichtssaison zu Anpassungen der Unternehmensausblicke führen könnten. Der Analyst setze sein Sektorrating vorerst auf "neutral" (zuvor: "positiv").Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Facebook-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute 210,00 USD. (Analyse vom 10.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.Börsenplätze Facebook-Aktie: