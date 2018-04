XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

128,44 EUR -0,74% (10.04.2018, 14:40)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

128,39 EUR +0,19% (10.04.2018, 14:52)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 158,55 +0,39% (10.04.2018, 14:52, vorbörslich)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie: Mark Zuckerberg muss den Datenskandal aufklären - AktienanalyseIm Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB)-Datenskandal stellt sich Konzernchef Mark Zuckerberg erstmals Fragen im US-Kongress - Beobachter gehen von einer schwierigen Befragung für Zuckerberg aus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zunächst sei er aber als Zeuge bei einer gemeinsamen Sitzung des Rechts- und des Handelsausschusses im Senat geladen. Am Mittwoch stehe dann eine weitere Befragung im Ausschuss für Energie und Handel des Abgeordnetenhauses an. Bei dem Datenskandal habe der Entwickler einer Umfrage-App vor über vier Jahren Informationen von gut 87 Millionen Nutzern zweckwidrig an die Analyse-Firma Cambridge Analytica weitergeleitet, um den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump vor zwei Jahren zu unterstützen.Technisch scheine die Aktie von Facebook unter aktuellen Gesichtspunkten nahe dem K.O. zu stehen. Der langjährige Aufwärtstrend seit Anfang 2013 wackle nach dem jüngsten Kurssturz von den Rekordständen von 195,32 US-Dollar aus Ende Januar auf ein Verlaufstief von 149,02 US-Dollar bis Ende März merklich. Zwar habe sich die Aktie zuletzt in einer Handelsspanne zwischen 149,02 und 162,85 US-Dollar eingependelt, allerdings lasse das charttechnische Bild ein symmetrisches Dreieck erahnen, das im weiteren Verlauf regelkonform zur Unterseite aufgelöst werden könnte. Das würde für das Wertpapier weitere Abgaben bedeuten, zeitgleich aber auch Handelschancen für aktive Anleger eröffnen.Investoren müssten sich zunächst noch auf die Reaktionen der Marktteilnehmer während und nach der Anhörung im US-Kongress gedulden - übrigens die Anhörung live im Netz ausgestrahlt! Ein technisches K.O.-Kriterium für das Wertpapier von Facebook dürfte mit einem Rückfall unter das Niveau von rund 150,00 US-Dollar einhergehen und weitere Abgaben auch 133,50 US-Dollar hervorrufen. Darunter könnte es sogar bis auf das Unterstützungsniveau aus Ende 2016 auf 113,50 US-Dollar weiter abwärts gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: