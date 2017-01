Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analystin Laura Martin von Needham & Co:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analystin Laura Martin vom Investmenthaus Needham & Co ihre Kaufempfehlung für die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Die Analysten von Needham & Co sind der Auffassung, dass digitale Märkte einen "Winner-take-most"-Charakter aufweisen würden. Facebook Inc. repräsentiere den Gewinner im mobilen Bereich. 95% der Plattform-Nutzungsdauer und 85% der Gesamteinnahmen würden mittels mobilen Geräten erzielt. Einer von fünf Werbedollars die auf mobile Geräte entfallen würden, seien Facebook zuzurechnen und der Anteil steige.Die Verweildauer auf der Plattform sei beeindruckend. Im Durchschnitt würden Nutzer pro Tag den Service rund 50 Minuten in Anspruch nehmen.Die enorme globale Reichweite erlaube Facebook eine sehr zielgerichtete Werbung. Die EBITDA-Margen würden stetig steigen.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:121,00 EUR +1,42% (25.01.2017, 14:37)