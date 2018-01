NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.01.2018/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Bei der Facebook-Aktie sehe es momentan nicht besonders gut aus. Das Papier gebe im vorbörslichen US-Handel deutlich nach. Grund für den deutlichen Kursrückgang seien die jüngsten Konzernpläne, die bei den Anlegern auf wenig Gegenliebe stoßen würden. Sollte die Facebook-Aktie weiter in Richtung der 200-Tage-Linie bei ca. 165 USD nachgeben, würde sich dadurch für noch nicht investierte Anleger eine interessante Einstiegschance eröffnen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.01.2018)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:147,60 EUR -5,14% (12.01.2018, 14:49)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:147,00 EUR -5,83% (12.01.2018, 15:05)