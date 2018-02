Börsenplätze Facebook-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

147,87 EUR +1,59% (23.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

148,50 EUR -0,37% (26.02.2018, 08:40)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 183,29 +2,40% (23.02.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Menlo ParkBerlin (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook setze im Jahr 40 Mrd. USD um, die Marktkapitalisierung liege mit 520 Mrd. USD derzeit beim 12-fachen. Das sei eigentlich kaum nachvollziehbar, denn für reife Unternehmen nehme man in der Regel ein Kurs/Umsatz-Verhältnis von 1, für Wachstumsunternehmen auch mal zwei. Aber 12?Doch das relativiere sich, wenn man sich den Gewinn anschaue. Denn netto würden 16 Mrd. USD an Gewinn übrig bleiben. Das KGV stehe also bei 32. Für 2019e würden Analysten sogar ein KGV von nur noch 20 erwarten. Dabei wachse der Umsatz doch derzeit mit 47%, der Gewinn springe überproportional an. Für die kommenden fünf Jahre würden Analysten ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Gewinns von 27% erwarten. Da wäre ein KGV 19e von 54 vertretbar, also dem Zweifachen der Wachstumsgeschwindigkeit. Und das würde einen Kurs von 317 Euro nach sich ziehen (+120%).Also nochmals langsam: Das Kurs/Umsatz-Verhältnis von 12 sei also viel zu hoch. Doch das Kurs/Gewinn-Verhältnis von 32 sei viel zu niedrig.Man müsse wissen, dass es unterschiedliche Anleger gebe. Es gebe sicherheitsbewusste Anleger, die beim ersten Anzeichen von nachlassendem Wachstum sofort die Aktien auf den Markt schmeißen würden. Es gebe aber auch risikobewusste Anleger, denen ein so kleiner Rücksetzer wie durch die qualitative Aufwertung der Video-Einblendungen keine schlaflosen Nächte bereiten würden.Korrekturen wie in diesen Tagen seien ein Segen für Anleger, die auf eine günstige Einstiegsgelegenheit bei Facebook gewartet hätten. Er könne nicht sagen, ob Facebook bereits nächste Woche oder nächsten Monat deutlich höher stehen werde, doch er gehe davon aus, dass die qualitativen Änderungen das Wachstum langfristig sichern würden und die Aktie somit in 12 bis 18 Monaten deutlich höher stehen werde als heute, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 08 vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link