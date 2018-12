Ungeachtet der Skandale und verfehlten Wachstumsfantasien der Börsianer sei Facebook weiterhin eine Geldmaschine. So sei der Gewinn in Q3 um 9% auf knapp 5,14 Mrd. USD geklettert. Mit 13,73 Mrd. USD liege der Umsatz nur leicht unter den Erwartungen. Zwar sei die Wachstumsrate bei Werbung, die wichtigste Einnahmequelle des Unternehmens, um 16% geschrumpft, liege aber immer noch 33 % über dem Vorjahreszeitraum. Deshalb verwundere es nicht, dass die überwältigende Mehrheit der Analysten die Facebook-Papiere zum Kauf empfehle. Das könnte auch daran liegen, dass Experten Wachstumspotenziale vor allem bei den von Facebook aufgekauften Unternehmen Instagram (Soziales Netzwerk) und Oculus Rift (VR-Technologie) sehen würden.



Seien laut der International Data Corporation (IDC) im vergangenen Jahr lediglich 14 Mrd. USD auf dem VR/AR-Markt umgesetzt worden, sollten es 2022 bereits 209 Mrd. USD sein. Auch der digitale Fotodienst wirke derzeit als Stabilisator der Facebook-Aktie, denn das sich verändernde Nutzungsverhalten der jungen Generation schade zwar der Mutterplattform selbst, spiele Instagram aber in die Karten.



Wie lang der Winter für Facebook-Aktionäre trotz der guten Gewinn- und Umsatzzahlen dauern werde, sei ungewiss. Das hänge wohl auch davon ab, wann das nächste Big Thing komme, das das vorhandene Marktpotenzial ausschöpft und damit den Erwartungen der Börsianer gerecht werde. Aus dem Umfeld des Konzerns höre man in diesen Tagen, dass Topmanagerin Sheryl Sandberg das erste Opfer der Facebook-Krise sein könnte. Die 49-Jähige sei bislang immer das "Hitzeschild" des 15-Jahre jüngeren Zuckerbergs gewesen, der Sandberg nun persönlich für Teile der Misere verantwortlich mache, verkünde das "Wall Street Journal". Der prominente CNBC-Börsenanalyst Jim Cramer meine unlängst, dass die Facebook-Aktie prompt steigen würde, sobald Zuckerberg die Topmanagerin absäge. Beziehungsstatus: kompliziert. (Ausgabe 48 vom 02.12.2018)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Facebook: Absturz der Tech-Werte - AktienanalyseFlorian Spichalsky von der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Wer sein Facebook-Profil löschen möchte, werde dazu aufgefordert, zuvor alle Daten zu sichern. Diese Funktion sei tief in den Einstellungsmenüs versteckt und derzeit überraschend häufig geklickt. "In den vergangenen zwei Wochen beobachten wir mehr Download-Anfragen als üblich, deswegen dauert es länger, die Anfragen abzuarbeiten", erkläre ein Sprecher des Unternehmens. Würden die Nutzer also massenweise von der einst so angesagten Plattform fliehen? Indizien für den Exodus seien jedenfalls da. Seit dem 26. Juli - jenem Tag, an dem Facebook die Q2-Ergebnisse vorstellt habe, habe das Unternehmen insgesamt 240 Mrd. USD Börsenwert verloren. Allein 120 Mrd. USD seien es innerhalb eines einzigen Tages gewesen, Zuckerbergs schwarzem Donnerstag, an dem die Aktie nachbörslich mit einem Sturz von zeitweise 23% reagiert habe. Insgesamt sei die Aktie also um fast 40% eingebrochen, stärker als der schwächelnde Nasdaq-100, der Index der wichtigsten Tech-Werte.Wer damals geglaubt habe, die Wertpapiere würden sich wieder fangen, sei eines Besseren belehrt worden. Denn derzeit seien die Anteilsscheine für rund 135 USD zu haben. Cambridge Analytica, Daten-Skandal, Fake-News Gründe für den Absturz gebe es reichlich. Facebooks Verstrickung in die Wahlmanipulation 2016, den sogenannten Cambridge Analyitica-Skandal, sei da nur der Anfang gewesen - dabei seien die Untersuchungen keineswegs abgeschlossen. Es sei der Daten-Skandal im Oktober gefolgt. Durch eine Verkettung durch "Software-Fehler" hätten Angreifer vollen Zugriff auf rund 30 Mio. Nutzer-Accounts erlangen können. Bei rund 14 Mio. Nutzern seien dabei sensible Daten wie Name, Geburtsdatum, Wohn- und Aufenthaltsorte sowie Arbeitsplätze an Dritte abhandengekommen.Auch der Fake-News-Skandal - nämlich Facebooks Bemühungen, falsche Nachrichten in den Griff zu bekommen - schreibe negative Schlagzeilen. Zwar habe die Plattform jüngst den rechtspopulistischen Verschwörungstheoretiker Alex Jones mit seiner "Infowars"-Seite aus dem Netzwerk verbannt, allerdings erst, nachdem Apple & Co. es zuvor getan hätten. Im Gespräch mit Investoren habe Zuckerberg nun weitere Nachbesserungen bei den Sicherheitssystemen versprochen, um Privatsphäre-Verletzungen zu minimieren sowie hetzerische Posts und problematische Inhalte zu löschen. "Dies sind nicht Probleme, die man einfach repariert", erkläre der CEO. "Dies sind Probleme, die man über die Zeit bewältigt und reduziert."Gründer Zuckerberg habe in der Vergangenheit großes Geschick bewiesen, potenzielle Konkurrenten rechtzeitig zu erkennen und zu neutralisieren. Entweder seien diese aufgekauft - wie in den Fällen WhatsaApp und Instagram - oder aber kopiert worden, so wie Snapchat. Doch seit diesem Jahr gebe es weitere mächtige Gegner, die gegen den Tech-Giganten kämpfen würden: Acht Parlamente, allen voran der US-Kongress. Politiker würden auf eine härtere Gangart gegenüber dem Netzwerk drängen. Zudem werde das Repräsentantenhaus ab Januar von den ermittlungsfreudigen Demokraten kontrolliert, die bereits schwören, Facebooks Rolle im politischen System stärker regulieren zu wollen. "Auf Facebook ist kein Verlass, dass es sich selbst reguliert", habe der Abgeordnete David Cicilline getwittert, der mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kartell-Unterausschuss verantworten werde.Jahrelang habe der Facebook-Chef als unantastbar gegolten. Das könnte sich nun ändern. Zuckerberg sei nicht nur CEO sondern auch Chairman, also Verwaltungsratschef. Sollte er zumindest diese Position aufgeben? Die Forderungen danach würden zumindest immer lauter. Neben dem Bostoner Hedgefonds Trillium Asset Management, würden sich auch der Pensionsfonds der Stadt New York sowie die Investmentfonds der US-Bundesstaaten Illinois, Pennsylvannia und Rhode Island erstmals öffentlich für den Rücktritt Zuckerbergs im Verwaltungsrat aussprechen. "Ein unabhängiger Vorsitzender hilft dem Verwaltungsrat, das Management zu kontrollieren. Wenn der CEO auch die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden innehat, schwächt das dessen Rolle", würden die Investmentbanker ihre Forderung begründen. "Wir glauben, dass diese mangelnde Kontrolle dazu beigetragen hat, dass Facebook eine ganze Reihe von schweren Problemen falsch gehandhabt hat."Dank eines Zwei-Klassen-Systems unter den Aktionären, das Börseninvestoren vergleichsweise machtlos halte und dem Gründer immer noch eine Mehrheit der Stimmrechte garantiere, sollte sich an Zuckerbergs Rolle im Unternehmen aber nichts ändern - es sei denn, er trete freiwillig zurück. Doch danach sehe es nicht aus. Im Interview mit CNN-Journalistin Laurie Segall habe der Facebook-Chef auf die Frage, ob er den Verwaltungsvorsitz abgeben würde, reichlich irritiert geantwortet: "Das steht nicht auf dem Plan".Doch wie solide stünden Apple & Co. tatsächlich da? Die Bewertungen vieler Technologiekonzerne würden sich auf Wachstumsversprechen begründen, die gerade in unruhigen Zeiten zu einem großen Problem werden könnten. Cashflows würden erst nach einigen Monaten erwartet. Würden also die Zinsen steigen, müssten zukünftig Gewinne höher diskontiert werden, was - wie auch bei Anleihen mit langer Laufzeit - zu einer Neubewertung und Kursabschlägen führe.Alec Young vom Indexanbieter FTSE Russel führe den Kurssturz des vergangenen Monats ebenfalls auf die Angst vor steigenden Zinsen zurück. Diese hätten vor allem für den Streaming-Anbieter Netflix gravierende Auswirkungen. "Steigende Zinsen könnten Netflix zunehmend anfällig für höhere Kapitalkosten machen", so Tuna Amobi von CFRA. Jetzt, da sich der Börsenhimmel eingetrübt habe, möchten Anleger Kursgewinne mitnehmen. Und das gehe eben besonders gut dort, wo die Gewinne am größten seien. "Technologieaktien sind in den vergangenen Jahren einfach unglaublich gut gelaufen", so Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie der DekaBank. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass gerade Tech-Aktien in diesen Tagen verkauft werden.Doch liege der Negativtrend ausschließlich an externen Faktoren? Wohl kaum. Tech-Konzerne hätten zwar überwiegend solide Quartalszahlen vorgelegt, aber gleichzeitig vorsichtige Wachstumsprognosen für die kommenden Monate ausgesprochen. Facebook schwächele: Während sich Gewinn pro Aktie noch im Rahmen der Börsenerwartungen bewegt habe, würden sich Umsätze und Nutzerzahlen schlechter als prognostiziert entwickeln, vor allem in Europa.Jahrelang hätten die Tech-Giganten die Börse angetrieben, jetzt würden die FAANG-Werte die Kurse deutlich schwächen. Doch Investoren würden immer noch viel Wert auf Aktien von Facebook & Co in ihren Depots legen - auch wenn der Anteil mittlerweile so gering wie zuletzt in Zeiten der Finanzkrise sei. Klar sei jedoch auch, dass die Digitalisierung der Weltwirtschaft ungebrochen sei und der Markt für Tech-Aktien deshalb langfristig stabil bleiben sollte.