Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 180,00 Sell Pivotal Research Michael Levine 11.02.2020 177,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 04.02.2020 255,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 30.01.2020 270,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 30.01.2020 248,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 30.01.2020 285,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 30.01.2020 245,00 Buy Loop Capital Alan Gould 30.01.2020 260,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 30.01.2020 260,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 30.01.2020 272,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 30.01.2020 230,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 30.01.2020 250,00 Buy Jefferies Brent Thill 30.01.2020 250,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 30.01.2020 255,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 30.01.2020 265,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 30.01.2020 270,00 Strong buy Raymond James Aaron Kessler 30.01.2020 265,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 30.01.2020 280,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 30.01.2020 230,00 Overweight Piper Sandler Michael Olson 30.01.2020

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (13.02.2020/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 285,00 oder 177,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 29.01.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Januar zu entnehmen ist, habe Facebook im vergangenen Quartal die Marke von 2,5 Milliarden aktiven Nutzern erreicht und sein Geschäft weiter deutlich ausgebaut. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 21 Milliarden Dollar gestiegen. Der Gewinn habe um 7% auf 7,35 Milliarden Dollar zugelegt. Das Gewinnwachstum sei etwas langsamer gewesen, als Anleger es von Facebook gewohnt seien.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Shyam Patil, Analyst von Susquehanna Financial, den Titel in einer Aktienanalyse vom 30.01.2020 weiterhin mit dem Rating "positive" eingestuft. Das Kursziel wurde von 245,00 auf 285,00 USD angehoben. Der Analyst habe festgestellt, dass das Setup mit einer potenziellen Wachstumsbeschleunigung aufgrund von Schätzungen ohne Risiko mit einer günstigen Bewertung und einem großen Aktienrückkaufprogramm attraktiv aussehe.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Markus Jost hat in einer Analyse vom 04.02.2019 das Kursziel von 177,00 USD bestätigt und den Titel unverändert mit "verkaufen" bewertet. Nachdem Facebook mit den Zahlen des Vorquartals die Erwartungen noch deutlich habe übertreffen können, hätten die Zahlen für das vierte Quartal 2019 (untestiert) sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig nun nur noch im Rahmen der Erwartungen gelegen. Des Weiteren stelle Facebook für das laufende Quartal ein erneut schwächeres Umsatzwachstum in Aussicht. Als Begründung nenne Finanzchef Wehner die Reife des eigenen Geschäfts, den wachsenden Einfluss der weltweiten Datenschutzregulierungen und anderen Gegenwind, der das Werbegeschäft betreffe. Bislang seien laut Wehner die Auswirkungen lediglich moderat gewesen, der Großteil stehe nun aber noch bevor.Das Geschäft werde damit für Facebook immer schwieriger: Die Wachstumsdynamik der wichtigsten Kennziffern verlangsame sich, die Auswirkungen der strengeren Regulierung würden stetig größer, die Nutzer würden immer weniger Daten preisgeben wollen bzw. gebe es auch ersten Anzeichen dafür, dass die Nutzer stetig weniger Zeit auf Facebook verbringen würden. Zudem büße die Plattform Facebook bei den wichtigen jüngeren Nutzern immer mehr an Bedeutung ein. Zwar würden diese stattdessen vermehrt Instagram nutzen, was auch zu Facebook gehöre, allerdings gelinge es Facebook hier noch nicht in dem Maße Geld mit den Nutzern zu verdienen, wie dies bei der Hauptplattform der Fall sei, so Jost.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: