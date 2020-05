Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 240,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 04.05.2020 177,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 04.05.2020 250,00 Buy Jefferies Brent Thill 03.05.2020 220,00 Market-perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 30.04.2020 220,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 30.04.2020 242,00 Buy UBS Eric Sheridan 30.04.2020 271,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 29.04.2020

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.05.2020/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 271,00 oder 177,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 29.04.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. April zu entnehmen ist, habe Facebook in der Corona-Krise schneller neue Nutzer gewonnen als gewohnt. Auch der Umsatz habe deutlich zugelegt, auch wenn es im März einen Rückgang der Werbeerlöse gegeben habe. Zugleich habe das weltgrößte Online-Netzwerk in den ersten April-Wochen Anzeichen für eine Stabilisierung mit Anzeigenumsätzen auf Vorjahresniveau gesehen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer bei Facebook sei binnen drei Monaten um 100 Millionen auf 2,6 Milliarden gestiegen. Üblicherweise gewinne das Online-Netzwerk pro Quartal um die 50 Millionen Nutzer hinzu.Der Umsatz sei im ersten Quartal im Jahresvergleich dank der guten ersten Monate um 18 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar gestiegen. Die Zahlen seien mit Spannung erwartet worden. Facebook verdiene sein Geld fast ausschließlich mit Werbung. In der Corona-Krise würden die Werbekunden sparsamer - und für viele kleine und mittlere Unternehmen wie Restaurants oder Dienstleister habe es zuletzt keinen Spielraum oder Bedarf gegeben, Werbung zu schalten. Facebook habe aber Millionen Werbekunden dieser Größe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Mark Mahaney, Analyst von RBC Capital Markets, den Titel in einer Aktienanalyse vom 29.04.2020 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 238,00 auf 271,00 USD. Es gebe Zeichen von Stabilität, so der Analyst. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen, das weltgrößte Online-Netzwerk habe die Erwartungen beim Umsatz übertroffen.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Markus Jost hat in einer Analyse vom 04.05.2020 den Titel unverändert mit dem Votum "verkaufen" bewertet. Das Kursziel wurde bei 177,00 USD belassen. Facebook habe zwar in Q1/2020 unter den Analystenprognosen gelegen, habe jedoch die Markterwartungen übertreffen (Umsatz) bzw. erfüllen (Ergebniskennziffern) können. Trotz der Corona-Pandemie sei es Facebook gelungen Umsatz und Gewinn deutlich zu steigern. Aufgrund der hohen Unsicherheiten verzichte Facebook aber auf den üblichen Umsatzausblick für das laufende Quartal. Laut Aussagen von Finanzchef Wehner habe sich allerdings nach einem starken Rückgang der Werbeerlöse im März das Geschäft wieder stabilisiert. Für die ersten drei Wochen im April seien die Werbeerlöse laut Wehner wieder in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: