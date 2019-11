Kursziel

Facebook-Aktie

(USD) Rating

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 230,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 31.10.2019 270,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 31.10.2019 250,00 Buy Jefferies Brent Thill 31.10.2019 255,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 31.10.2019 177,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 31.10.2019 240,00 Buy UBS Eric Sheridan 30.10.2019 243,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 30.10.2019

Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

174,52 EUR -0,64% (14.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

174,38 EUR -0,73% (14.11.2019, 18:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

191,78 USD -0,73% (14.11.2019, 18:28)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (14.11.2019/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 270,00 oder 177,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 30.10.2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Oktober zu entnehmen ist, habe Facebook trotz Datenskandalen und anhaltender Kritik am Umgang mit manipulativen Web-Inhalten im dritten Quartal glänzend verdient und Nutzer hinzugewonnen. Der Überschuss sei im Jahresvergleich um 19% auf 6,1 Mrd. Dollar (5,5 Mrd. Euro) geklettert. Der Erlöse seien - angetrieben von boomenden Werbeeinnahmen - um 29% auf 17,7 Mrd. Dollar gewachsen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer habe um 8% auf 2,45 Mrd. zugenommen. Facebook habe damit klar die Erwartungen übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Stephen Ju, Aktienanalyst der Credit Suisse, den Titel in einer Aktienanalyse vom 31.10.2019 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 260,00 auf 270,00 USD angehoben. Ju konstatiere in der Studie ein weiteres blitzsauberes Quartal des Internetkonzerns.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Markus Jost hat in einer Aktienanalyse vom 31.10.2019 das Kursziel von 170,00 USD auf 177,00 USD angehoben und den Titel unverändert mit "verkaufen" bewertet. Der Umsatz sei in Q3 überraschend stark gestiegen, so der Analyst. Die Wachstumsdynamik habe sich damit entgegen der Erwartungen das zweite Quartal in Folge beschleunigt. Der US-Konzern habe aber erneut eine Wachstumsverlangsamung des Umsatzes in Aussicht gestellt. Jost habe seine EPS-Prognose für 2019 nach oben revidiert. Das hohe Risiko von weiteren Strafzahlungen, immer wieder aufkommende Datenskandale, geplante regulatorische Maßnahmen sowie Wettbewerbsbeschränkungen und der zunehmende Vertrauensverlust in Facebook würden das Sentiment für die Aktie belasten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: