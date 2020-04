Kursziel

Facebook-Aktie

(USD) Rating

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 230,00 Buy Stifel Nicolaus John Egbert, 27.04.2020 215,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 27.04.2020 200,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 21.04.2020 215,00 Strong buy Raymond James Aaron Kessler 21.04.2020 234,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 20.04.2020 220,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 16.04.2020 250,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 16.04.2020 200,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 16.04.2020 167,00 Sell Pivotal Research Michael Levine 15.04.2020 215,00 Buy Loop Capital Alan Gould 09.04.2020 175,00 Overweight Barclays Ross Sandler 07.04.2020 225,00 Buy Jefferies Brent Thill 05.04.2020 215,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 30.03.2020 195,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 26.03.2020 170,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 26.03.2020 230,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 25.03.2020 - Hold Needham & Co Laura Martin 06.03.2020 - Buy Edward Jones David Heger 27.02.2020

Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

169,08 EUR -2,51% (28.04.2020, 21:42)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

171,62 EUR -3,07% (28.04.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

183,83 USD -1,96% (28.04.2020, 21:30)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.04.2020/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 250,00 oder 167,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 29.04.2020 die Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Michael Pachter, Analyst von Wedbush Securities, den Titel in einer Aktienanalyse vom 16.04.2020 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel laute 250,00 USD. Wedbush habe Facebook von der Liste der besten Ideen gestrichen und erklärt, dass ein Großteil des kurzfristigen Aufwärtstrends bereits in die Aktie eingepreist sei und das Unternehmen Beweise dafür sehe, dass die Werbeausgaben drastisch sinken würden. Der Analyst habe angemerkt, dass Twitter darauf hingewiesen habe, dass die Werbeeinnahmen im Jahresvergleich zurückgegangen seien, und dass mehrere Medienunternehmen aufgrund des Rückgangs der Werbeeinnahmen in den letzten Wochen den Personalbestand reduziert hätten. Dennoch glaube er immer noch, dass Facebook ein relativer Gewinner sei, und erwarte, dass das Unternehmen den Sturm eines Werbeeinbruchs überstehen werde.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Pivotal Research. Michael Levine hat in einer Analyse vom 15.04.2020 den Titel unverändert mit dem Votum "sell" bewertet. Das Kursziel wurde von 180,00 auf 167,00 USD gesenkt. Basierend auf Gesprächen mit mehreren Branchenkontakten sei der Analyst der Ansicht, dass selbst wenn die wirtschaftliche Erholung U-förmig sei, die Rückkehr zur Normalität beim Kauf von Medienwerbung "höchstwahrscheinlich einer tatsächlichen wirtschaftlichen Erholung erheblich hinterherhinkt".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: