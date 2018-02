Paris (www.aktiencheck.de) - Der Wirtschaftsmotor im Euroraum - allen voran in Deutschland - läuft weiterhin rund, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Diese durchaus erfreuliche Entwicklung spiegele sich auch beim Euro wider, zeige die europäische Gemeinschaftswährung doch nach wie vor im Vergleich zu zahlreichen anderen Währungen Stärke. Und dies, obwohl die Europäische Zentralbank wohl erst im kommenden Jahr die Zinswende einläuten dürfte - und dann auch nur sehr zaghaft.



Im Vergleich zum Japanischen Yen habe der Euro zuletzt aber Federn lassen müssen. Am ehesten sei die Yen-Aufwertung wohl mit den jüngsten Turbulenzen an den Kapitalmärkten und der Sorge um die konjunkturelle Entwicklung zu erklären. In solchen Phasen würden japanische Investoren dazu neigen, ihre Auslandsanlagen zu repatriieren, wovon auch der Yen profitiere. Sollte sich die Lage aber wieder beruhigen, spreche nicht viel für eine anhaltende Yen-Aufwertung, im Gegenteil. Zwar habe das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ersten Berechnungen zufolge im vierten Quartal bereits zum achten Mal in Folge zugelegt; mit einem Plus um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal sei der BIP-Zuwachs aber geringer ausgefallen, als vorab erwartet worden sei. Ein Ende der ultra-lockeren Geldpolitik dürfte daher wohl noch länger auf sich warten lassen als im Euroraum, zumal dringend notwendige Strukturreformen weiterhin auf die lange Bank geschoben würden und die Inflation auf niedrigem Niveau (0,3 Prozent im Dezember) verharre. (16.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.