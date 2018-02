Hannover (www.aktiencheck.de) - Die zentrale Frage für das FX-Segment dürfte sein, wie "hawkish" sich der neue FED-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress präsentieren will, so die Analysten der Nord LB.



Sollte er sich verbal nachhaltiger als Falke erweisen, wäre Druck auf den Euro fast schon vorprogrammiert. Aktuell scheinen die Marktteilnehmer den neuen Vorsitzenden der US-Notenbank mehr oder weniger in der Tradition seiner Vorgängerin zu sehen; Powell gilt im Vergleich zu Yellen nur als etwas "hawkisher", so die Analysten der Nord LB. Die momentan an den Finanzmärkten gespielten (und vielleicht sogar bereits übertriebenen) Inflationssorgen beim Blick auf die US-Wirtschaft könnten den neuen FED-Chef aber bereits unter Druck setzen und somit weniger "dovishe" Anmerkungen erforderlich machen. Insofern könne diese Woche durchaus turbulent für das FX-Segment werden. Die US-Notenbank dürfte aber kein Interesse daran haben, durch zu markige Kommentare ein regelrechtes Schlachtfest am Rentenmarkt der Vereinigten Staaten auszulösen.



Insofern sollte Powell anlässlich seines Auftritts auf dem Capitol Hill nach Auffassung der Analysten eher nicht zum "Über-Falken" mutieren. Auch die Wahlen in Italien und die Mitgliederentscheidung der SPD hätten offenkundig eine hohe Relevanz für die Devisenmärkte. Sollten sich hier Überraschungen ergeben, möge sogar ein ziemlich ausgeprägter Druck auf den Euro aufkommen. Dies würden allerdings jeweils Tail-Risk-Szenarien für das FX-Segment bleiben. (26.02.2018/ac/a/m)





