Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

44,48 EUR -1,81% (22.10.2020, 10:38)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

44,58 EUR -1,46% (22.10.2020, 10:48)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (22.10.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).FUCHS PETROLUB habe vorläufige Eckdaten für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres präsentiert. Der Schmierstoff-Hersteller habe sich in Q3 von dem heftigen Geschäftseinbruch des Vorquartals deutlich erholt. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum habe trotz geringerer Umsätze sogar ein leichtes Ergebnisplus erzielt werden können.Da die Managementerwartungen in den zurückliegenden drei Monaten, insbesondere im September, deutlich übertroffen worden seien und für das Schlussquartal eine weitere Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds erwartet werde, habe die Konzernführung den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2020 erhöht. Trotz dieser Anpassung werde aber weiter mit einem kräftigen Rückgang des EBIT gerechnet, und selbst diese Prognose stehe unter dem Vorbehalt, dass es in den für FUCHS PETROLUB wichtigen Regionen keine weitreichenden Lockdowns gebe. Mit Blick auf die jüngste Dynamik des Corona-Infektionsgeschehens seien jedoch aus Sicht von Strauß Zweifel angebracht, ob sich die erhoffte Erholung des operativen Geschäfts bis zum Jahresende auch tatsächlich einstelle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "FUCHS PETROLUB SE": Keine vorhanden.