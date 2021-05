XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

43,74 EUR -0,14% (04.05.2021, 15:06)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

43,72 EUR -0,91% (04.05.2021, 15:07)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (04.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Analagevotum für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).Das Q1-Zahlenwerk (deutliche Anstiege bei Umsatz, EBIT, EPS, freiem Cashflow) sei durchweg (moderat) besser als von Diermeier erwartet ausgefallen, habe sich aber ergebnisseitig im Rahmen des Marktkonsens bewegt. FUCHS habe in Q1 zumindest teilweise von einem Basiseffekt (Covid-19-Pandemie habe bereits in Q1/2020 v.a. das Asien/Pazifik-Geschäft belastet) profitiert. Während der Umsatz- und Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben worden sei (bedeute, dass Erlöse und EBIT über den Niveaus von 2020 und 2019 herauskommen würden), sei die Cashflow-Guidance gekappt worden (wegen höherer Mittelbindung infolge gestiegener Rohstoffpreise; freier Cashflow vor Akquisitionen bleibe damit deutlich hinter den Niveaus von 2020 und 2019 zurück). Gleichzeitig solle die Ergebnisentwicklung (EBIT) des H2/2021 hinter dem Vorjahr zurückbleiben.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 1,71 (alt: 1,61) Euro; Dividende je Vorzugsaktie 2021e: 1,01 (alt: 1,00) Euro; EPS 2022e: 1,88 (alt: 1,75) Euro; Dividende je Vorzugsaktie 2022e: 1,03 (alt: 1,01) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: