XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

34,08 EUR -3,89% (04.05.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

34,08 EUR -4,00% (04.05.2020, 13:58)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (04.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).Die Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2020 sei bereits teilweise (v.a. Region/Bereich Asien-Pazifik) durch die Covid-19-Pandemie belastet gewesen (moderate Umsatz- und Ergebnisrückgänge auf Konzernebene). Trotz der in Q1 2020 getätigten Akquisition weise das Unternehmen per Ende März 2020 nach wie vor, wenn auch eine gesunkene, Nettoliquidität auf. Der ursprüngliche Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (u.a. Umsatz und EBIT: jeweils +/-0% bis +4% y/y), der keine Effekte der Covid-19-Pandemie berücksichtigt habe, sei zurückgezogen worden. Dies stelle für den Analysten keine Überraschung dar. Eine neue Gesamtjahres-Guidance veröffentliche FUCHS zwar nicht, aber für Q2 2020 gehe das Unternehmen von einem EBIT-Einbruch in der Größenordnung von 50% y/y aus. Der Analyst habe seine Prognosen aufgrund der Covid-19-Pandemie gesenkt (u.a. EPS 2020e: 1,27 (alt: 1,43) Euro; EPS 2021e: 1,52 (alt: 1,60) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus (KBV 2020e: 1,5) lautet das Votum für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 35,00 auf 36,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 04.05.2020)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: