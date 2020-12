Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

48,54 EUR +0,91% (02.12.2020, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

48,60 EUR +1,00% (02.12.2020, 15:43)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (02.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 42 auf 44 Euro.Der Mannheimer Konzern habe bereits im Oktober vorläufige Eckdaten für die ersten neun Monate veröffentlicht und bei dieser Gelegenheit schon den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 angehoben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Angaben seien mit Vorlage der Quartalsmitteilung Q3/2020 bestätigt und um weitere Details ergänzt worden. Wesentliche Überraschungen habe es dabei nicht gegeben. Strauß habe die Vorab-Zahlen bereits kommentiert und dabei das Kursziel für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie deutlich auf 42 Euro angehoben. Nach Analyse der Quartalsmitteilung sehe er daher nur noch geringfügigen Anpassungsbedarf.Mit dem neuen Kursziel von 44 Euro bestätigt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie. (Analyse vom 02.12.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "FUCHS PETROLUB SE": Keine vorhanden.