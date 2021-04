XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (08.04.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Enttäuschender Ausblick - AktienanalyseWie viele andere Unternehmen hat auch FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) die Folgen der Corona-Krise zu spüren bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien 2020 um acht Prozent auf rund 2,4 Mrd. Euro geschrumpft. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 221 Mio. Euro geblieben - drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Herunterfahren der Wirtschaftsaktivität und die umfangreichen Lockdowns hätten zu drastischen Umsatzrückgängen geführt, die sich insbesondere im zweiten Quartal niedergeschlagen hätten, so der Schmierstoffhersteller. Erholungstendenzen, die in den Folgequartalen und besonders zum Ende des Jahres eingetreten seien, hätten die Rückgänge aus dem Frühjahr nicht kompensieren können.Enttäuscht habe sich der Markt aber insbesondere vom Ausblick auf das laufende Jahr gezeigt. Der Umsatz solle zwar wieder das Vorkrisenniveau erreichen (knapp 2,6 Mrd. Euro). Beim EBIT stelle der MDAX-Konzern jedoch nur den 2020er-Wert von 313 Mio. Euro in Aussicht. "Es ist schwer absehbar, inwiefern uns die weitere Entwicklung des Covid-19-Virus und dessen wirtschaftliche Folgen belasten", so Unternehmenschef Stefan Fuchs. Zudem hätten punktuelle Unterbrechungen der Lieferketten aufgrund einer teilweise knappen Rohstoffverfügbarkeit den Tagesablauf bestimmt. Dass FUCHS PETROLUB trotz des Gewinnrückgangs die Dividende pro Stamm- und Vorzugsaktie um jeweils zwei Cent erhöhen wolle, sei an der Börse daher zur Nebensache geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: