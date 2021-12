Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (13.12.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Bärische Indikatoren - ChartanalyseMit Argusaugen ist derzeit das Kursgeschehen in der FUCHS PETROLUB-Aktie (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) zu verfolgen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Hier sei es Ende November zu einem kurzfristig bärischen Ausbruch gekommen, der gerade noch einmal so auf dem Support bei 39,46 EUR habe aufgefangen werden können. Im Anschluss habe sich die Aktie zwar etwas stabilisieren können, jedoch stelle sich momentan die Frage, ob dies der Start eines neuen Aufwärtstrends oder doch nur eine Erholung gewesen sei. Vor allen Dingen die Kursverluste vom Donnerstag würden zu denken geben.Seit März würden die Bullen in der FUCHS PETROLUB-Aktie immer wieder den Unterstützungsbereich bei 40,28 bis 39,46 EUR verteidigen. Aktuell würden die bärischen Indikationen für einen Ausbruch nach unten jedoch zunehmen. Werde dies in den nächsten Tagen durch Notierungen unterhalb von 39,46 EUR bestätigt, könnten kurzfristig weitere Verkäufe zum Oktobertief einsetzen. Dafür sollten die Kurse kurzfristig nicht mehr nachhaltig über 40,90 EUR hinauskommen. Falls doch, würden die Chancen für einen Angriff auf den Widerstand bei 41,50 EUR zunehmen. (Analyse vom 13.12.2021)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: