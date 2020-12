Paris (www.aktiencheck.de) - Der Countdown läuft, bereits ab kommender Woche sollen in Großbritannien die ersten Menschen mit dem Corona-Impfstoff BNT162b2 geimpft werden, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Grundlage dafür sei die weltweit erste Notfallzulassung für den Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) und des US-Partners Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) durch die britische Arzneimittelaufsicht MHRA. Für die britische Bevölkerung sei das eine tolle Nachricht, zumal Großbritannien besonders stark unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten habe.



Zwar werde es einige Monate dauern, bis besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen durchgeimpft seien, dennoch dürfte die britische Wirtschaft nun Schritt für Schritt wieder besseren Zeiten entgegensteuern. Damit einhergehend könnte auch der britische Aktienmarkt wieder Fahrt aufnehmen. Fakt sei: Der britische Leitindex FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) habe sich in den zurückliegenden Monaten und Jahren schlechter entwickelt als beispielsweise der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) oder der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814); entsprechend groß könnte nun das Potenzial für den britischen Aktienmarkt sein. Die vergleichsweise schlechte Performance sei aber nicht nur mit den Folgen der Corona-Pandemie zu erklären, sondern auch mit den nicht enden wollenden Diskussionen rund um den Brexit und dem Austritt Großbritanniens aus dem Europäischen Binnenmarkt. Aber: Noch sei zwar nichts in trockenen Tüchern, doch habe zuletzt zumindest die Hoffnung zugenommen, dass sich Großbritannien und die EU in letzter Sekunde auf ein Freihandelsabkommen einigen könnten. Sollte das gelingen, erhalte der britische Aktienmarkt gleich von zwei Seiten eine Menge Rückenwind. (04.12.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >