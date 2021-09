Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (16.09.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe gestern die partnerschaftliche Gründung eines Start-Ups im Softwarebereich bekannt gegeben. Damit vollziehe das Unternehmen einen weiteren Schritt in der Entwicklung hin zum Systemlieferanten hochwertiger industrieller Elektronik und erschließe mit der zukünftig eigenen Softwarekomponente einen neuen Geschäftszweig mit höherem wiederkehrenden Erlöspotenzial.Die neugegründete Softwareeinheit namens aushang.online GmbH fungiere fortan als Tochtergesellschaft der DISTEC GmbH und liefere eine erprobte Webapplikation für digitale Aushänge und Wegweiser. Diese könnten nun in Kombination mit von FORTEC eigenentwickelten und -produzierten 7- bis 75-Zoll-Monitoren des Segments Datenvisualisierung als Package-Lösung in Form von Informationsportalen für verschiedene Einsatzzwecke angeboten werden. Das Anwenderspektrum reiche von Firmenkunden, öffentlichen Einrichtungen, Wohnanlagen, bis hin zu Praxen und anderen Orten mit wechselndem Informationsbedarf, wodurch diese Kundenkreise besser adressiert werden könnten.An dem zusammen mit der schulverwalter.online UG gegründeten und von FORTECs COO Bernhard Staller geleiteten Start-Up halte DISTEC mit 55% die Mehrheit der Geschäftsanteile. Auf Fachmessen in Erfurt, Nürnberg und Dresden werde die Gesellschaft die Package-Lösung in den kommenden Wochen erstmals öffentlich präsentieren. Während FORTEC die eigene Hardware bislang ohne Content Management-Systeme veräußert habe bzw. dieser Teil der Wertschöpfung Dritten zugutegekommen sei, verfüge das Unternehmen nun über ein erstes Puzzleteil für jährlich wiederkehrende Lizenzeinnahmen.Letzteres setze nach wie vor auch anorganisches Wachstum voraus, nichtsdestotrotz deute die neuerlich unterstrichene Zielsetzung auf eine spürbare Umsatzerholung im seit dem 1. Juli laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 hin. Die Guidance hierzu dürfte spätestens mit dem Geschäftsbericht Ende Oktober folgen. Der Analyst gehe unverändert von knapp zweistelligem und profitablem Wachstum aus (MONe: (+11,4% yoy), das er sogar durch anhaltende Lieferengpässe gemindert sehe. Ohne diesen Effekt wäre ein Konzernumsatz über dem Vorkrisenniveau (2019: 88,3 Mio. Euro) realistisch. Das Start-Up hingegen dürfte noch ohne direkte positive wie negative Effekte auf die Zahlen bleiben.Die gestrige Meldung stelle nur eine kleine erste Initiative im Softwarebereich dar, signalisiere zugleich aber die strategische Stoßrichtung des Konzerns auf dem Weg zu einem stärker integrierten Produktangebot in den kommenden Jahren.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, ist von der Richtigkeit der Strategie und der Qualität des Geschäftsmodells weiterhin überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 26,00 Euro für die FORTEC Elektronik-Aktie. (Analyse vom 16.09.2021)