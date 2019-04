Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

20,50 EUR -0,49% (01.04.2019, 10:34)



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

20,50 EUR -0,97% (01.04.2019, 10:39)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Unsere 5 Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Sie und lösen gerne Ihre Aufgabenstellungen. (01.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Stephan Bonhage, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) weiterhin zu kaufen.FORTEC habe am Freitag die Zahlen für das erste Halbjahr 2018/2019 veröffentlicht. Der Umsatz von 20,5 Mio. Euro in Q2 habe deutlich über dem Niveau des Vorjahres (17,4 Mio. Euro) gelegen und leicht die Analysten-Prognose (MONe: 20,0 Mio. Euro) übertroffen. Erstmalig seien die mit Ende Q1 konsolidierten neuen UK-Gesellschaften in die Umsatz- und Ergebnisrechnung eingeflossen (Umsatzbeitrag 2,0 Mio. Euro). Organisch impliziere dies ein Umsatzwachstum von knapp 9%.Das EBIT habe ebenfalls die Analysten-Schätzung (MONe: 1,2 Mio. Euro) übertroffen und auf Basis eines vergleichsweise schwachen Vorjahresquartals überproportional auf 1,4 Mio. Euro gesteigert werden können (+60,0% yoy). In der trotz angefallener Integrationsaufwendungen für die UK-Gesellschaften auf 6,7% verbesserten EBIT-Marge (+180 BP yoy) spiegele sich die fortschreitende Fokussierung auf Produkte mit höherer eigener Wertschöpfung wider. Der Auftragsbestand habe sich im Vergleich zum Vorquartal (47 Mio. Euro) marginal auf 48 Mio. Euro erhöht und bilde damit nach wie vor eine solide Basis für eine weitere positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr.In einem Gespräch mit dem Vorstand sei den Analysten nochmals bestätigt worden, dass die aktuell unsichere Situation rund um den Brexit im Normalfall mittelfristig keinen bedeutenden Einfluss auf das operative Tagesgeschäft der UK-Gesellschaften haben dürfte. FORTEC avisiere für 2019/2020 ff. vielmehr über Konzernniveau liegende Wachstumsraten für das gesamte UK-Geschäft.Patrick Speck und Stephan Bonhage, Aktienanalysten der Montega AG, sehen den Investment Case daher weiterhin voll intakt und bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 26,00 Euro. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link