Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (02.06.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) und erhöht das Kursziel von 24 auf 26 Euro.FORTEC habe am vergangenen Freitag Zahlen zum dritten Quartal 2020/2021 vorgelegt und im Rahmen des Earnings Calls nähere Details zur aktuellen Entwicklung preisgegeben.Umsatzrückgang im Rahmen der Guidance, Materialengpässe würden belasten: Der Umsatz sei in Q3 in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld um 17,2% yoy auf 20,2 Mio. Euro gesunken. Damit sei der Rückgang etwas stärker ausgefallen als von der Montega AG antizipiert (MONe: -12,0% yoy), was den im Jahresverlauf bislang stärksten Umsatzschwund bedeutet habe (Q1: -5,9% yoy; Q2: -13,0% yoy). Allerdings bewege sich FORTEC nach 9M (-12,3% yoy) weiterhin klar im Rahmen der Guidance, die unverändert von bis zu -20% ausgehe. Mitursächlich für die rückläufige Entwicklung seien nach Angaben des Vorstands auch Materialengpässe gewesen. Dies spiegele sich in einem per 31.03. auf 55,0 Mio. Euro angewachsenen Auftragsbestand wider (+7,2% yoy; +17,8% qoq). So befinde sich beispielsweise auf dem nach wie vor von den ägyptischen Behörden festgesetzten Containerschiff Ever Given für FORTEC bestimmte Ware im Wert von ca. 0,5Mio. Euro, was zu Projektverzögerungen beigetragen habe.Marge deute weiteres Potenzial an: Ergebnisseitig habe FORTEC trotz des fehlenden Umsatzes in Q3 eine auf 32,5% verbesserte Rohertragsmarge (+100 BP yoy) erzielt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Δ -0,7 Mio. Euro yoy) sowie der Personalaufwand (Δ-0,5 Mio. Euro yoy) seien spürbar zurückgegangen, sodass in Summe ein EBIT i.H.v. 1,7 Mio. Euro (Vj.: 2,2 Mio. Euro; MONe: 1,5 Mio. Euro) bzw. eine operative Marge von 8,0% erzielt worden seien. Letzteres habe den Bestwert im laufenden Jahr (Q1: 6,9%; Q2: 3,1%) bedeutet und auch die Margenerwartung der Montega AG deutlich übertroffen (MONe: 7,0%). Damit habe FORTEC bereits auf Höhe des mittelfristig avisierten Mindestmargenziels von 8% rangiert und habe unterstrichen, dass die avisierten Effizienzsteigerungen und Synergien sukzessive Früchte tragen würden. Gleichwohl erwarte der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr aufgrund der weiterhin angespannten Markt- und Beschaffungslage unverändert einen Rückgang des EBITs von 20 bis 35% (9M: -31,5% yoy).Fazit: FORTEC kämpfe weiterhin mit den Begleiterscheinungen der Krise, sei für eine schwungvolle Erholung sei laut Speck aber gut positioniert.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie und erhöht das Kursziel von 24 auf 26 Euro infolge der Prognoseanhebung. (Analyse vom 02.06.2021)