Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (17.11.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Frequentis-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Auch wenn das abgelaufene Geschäftsjahr Corona-bedingt unter den Erwartungen des Vorstands von FORTEC (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) blieb - im Februar musste die ursprüngliche Prognose nach unten korrigiert werden -, kann sich die operative Entwicklung des bayerischen Technologieunternehmen sehen lassen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Wie bei der Erstvorstellung in Ausgabe 07/2021 der Printausgabe AnlegerPlus vermutet, werde wieder eine ansehnliche Dividende ausgeschüttet.FORTEC Elektronik habe sich vom Handelshaus zu einem Systemanbieter für industrielle Hightech-Produkte entwickelt und sei heute in drei Wachstumsmärkten tätig: Display Technologies, Embedded Systems und Power Supplies. Damit adressiere man Kunden in den derzeit stark wachsenden Bereichen der Industrieautomation, Telekommunikation, Medizintechnik, Automotive und elektronische Informationsmedien. In dem aus mehr als 2.500 Firmen bestehenden Kundenkreis befänden sich z.B. Unternehmen wie Siemens, die Deutsche Bahn und Roche.In den fünf Geschäftsjahren vor Beginn der Pandemie sei der Umsatz der Gruppe von 78,2 Mio. Euro auf zuletzt 87,7 Mio. Euro gestiegen, der Jahresüberschuss sei überproportional von 2,88 auf 4,78 Mio. Euro geklettert. Dieser Wachstumstrend sei jedoch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 (30. Juni) unterbrochen worden. Unter anderem beeinflusst durch Lieferengpässe bei Vorprodukten sei nur ein Konzernumsatz von 77,4 Mio. Euro erzielt worden, das Konzernergebnis habe bei 3,9 Mio. Euro oder 1,20 Euro je Aktie gelegen.Daneben stelle sich auch die Kassenlage des Unternehmens sehr solide dar. Zum 30. Juni hätten 14,7 Mio. Euro in der Firmenkasse gelegen, denen Bankverbindlichkeiten von gerade einmal 3,5 Mio. Euro gegenübergestanden hätten. Die angekündigte Dividende von 0,60 Euro je Aktie, die nach der HV am 24.02.2022 ausgeschüttet werden solle, beanspruche insgesamt lediglich knapp 2 Mio. Euro der üppigen Barmittel.Auch aus diesem Grund belassen wir die FORTEC-Aktie weiterhin auf unserer Nebenwerteliste, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". Das mittelfristige Kursziel von 28 Euro bleibe ebenso gültig wie das Stopp-Loss-Limit bei 15 Euro. (Ausgabe 11/2021)