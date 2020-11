Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (02.11.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC habe am letzten Freitag den Bericht für 2019/2020 vorgelegt, der die bereits Ende Augustpräsentierten vorläufigen Eckdaten für das zum 30.06. abgelaufene Geschäftsjahr vollumfänglich bestätigt habe. Zugleich habe das Unternehmen erstmals eine Guidance für das neue Jahr vorgelegt, die verglichen mit den bisherigen Analystenprognosen pessimistisch ausfalle, aber ebenso die gewohnt vorsichtige Herangehensweise des Vorstands widerspiegeln dürfte.Mit Erlösen i.H.v. 87,7 Mio. Euro (-0,7% yoy) habe FORTEC im GJ 2019/2020 nur einen marginalen Rückgang verzeichnet, was insbesondere auf einer konstanten Entwicklung des größeren Segments Datenvisualisierung (Umsatzanteil 56%) beruht habe. Im Corona-geprägten Q4 habe der Bereich sogar ein Plus von 6,6% yoy erzielt, so dass die Erlöse im Gesamtjahr stabil hätten gehalten werden können (+0,6% yoy auf 55,7 Mio. Euro). Das zweite Segment Stromversorgungen habe im Schlussviertel ebenfalls solide abgeschnitten (-1,4% yoy), womit auch auf Gesamtjahressicht nur ein leichter Rückgang von -2,8% yoy auf 32,0 Mio. Euro zu Buche gestanden habe. Speck führe die stabilen Konzernerlöse auf die breite Kundenbasis mit Abnehmern u.a. aus der Medizin-und Informationstechnik zurück.Auch ergebnisseitig sei FORTEC mit einem EBIT von 6,5 Mio. Euro (-12,9% yoy) trotz Corona-bedingter Ineffizienzen sowie höherer Fracht-und Logistikkosten bislang glimpflich durch die Krise gekommen. Dabei hätten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen trotz IFRS 16 Anpassungen um knapp 7% yoy auf 7,9 Mio. Euro erhöht. Zugleich seien die Erträge jedoch u.a. durch den Verkauf der Immobilie der EMTRON electronic GmbH (0,6 Mio. Euro), die Auflösung eines Earn-Outs der in 2019 erworbenen UK-Töchter (0,6 Mio. Euro) sowie eine Kaufpreisminderung (0,4 Mio. Euro) gestützt worden, so dass adjustiert eine EBIT-Marge von 5,6% (-280 BP yoy) vorgelegen habe.FORTEC komme bislang zufriedenstellend durch die Krise. Patrick Speck, Analyst der Montega AG, ist vom Investment Case und der Unternehmensqualität (ROCE >13%) nach wie vor überzeugt und bestätigt sein "kaufen"-Rating sowie das Kursziel von 24,00 Euro infolge der Fortschreibung des DCF-Modells (Umstellung auf 2020/2021). In Anbetracht des leicht enttäuschenden Ausblicks würden die Zahlen für Q1 2020/2021 (27.11.) allerdings versprechen noch kein Kurskatalysator zu werden. (Analyse vom 02.11.2020)