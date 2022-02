Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (15.02.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC habe jüngst auf Basis starker vorläufiger Halbjahreszahlen die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 angehoben. Damit beweise FORTEC abermals die operative Stabilität des Unternehmens in einem schwierigen Marktumfeld, was die positive Sicht des Analysten auf den Investment Case stütze.Umsatzseitig habe FORTEC an den erfolgreichen Jahresstart anknüpfen und in Q2 (Oktober-Dezember) einen Erlösanstieg um +21,1% yoy auf 20,9 Mio. Euro erzielen können. Die Dynamik sei damit etwas stärker als von dem Analysten antizipiert (MONe: 20,0 Mio. Euro) verlaufen. Auf Halbjahressicht ergebe sich ein zweistelliges Wachstum von 12,2% yoy auf 42,1 Mio. Euro.Beim EBIT habe eine beeindruckende Entwicklung mit einem signifikanten Anstieg von rund 365% yoy auf 1,8 Mio. Euro in Q2 erzielt werden können, was für FORTEC das profitabelste Halbjahr der Firmengeschichte bedeute (EBIT-Marge H1/19: 8,8% vs. H1/22: 9,6%). Dem Unternehmen sei es u.a. gelungen, die gestiegenen Frachtkosten an die Kunden weiterzugeben. Für den Analysten sei dies ein klarer Beleg für die ungebrochen hohe Nachfrage nach den Produkten von FORTEC. Auch das Geschäft der Tochtergesellschaft "Apollo Display Technologies" in den USA dürfte infolge einer deutlichen Nachfrageerholung eine spürbare Profitabilitätsverbesserung erzielt und einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag als im Vorjahr geleistet haben.Die avisierte EBIT-Steigerung von bis zu 20% impliziere einen Ergebnisbeitrag in H2 von lediglich 2,4 Mio. Euro, was einen Rückgang von -30,0% yoy bedeuten würde. Wenngleich sich höhere Wareneinkaufspreise in Kombination mit steigenden Liefer- und Frachtkosten zeigen dürften, erachte der Analyst die Guidance auf Basis des H1-Ergebnisses als sehr konservativ. Er positioniere sich daher leicht oberhalb des kommunizierten EBIT-Wachstums (MONe +23% yoy).Die anhaltend erfreuliche operative Entwicklung untermauere die Robustheit von FORTECs Geschäftsmodell. Diese Stabilität spiegele sich u.a. im Aktienkurs wider. Dieser habe den Marktkorrekturen trotzen und seit Beginn des Jahres um 9,2% (Xetra) zulegen können.Im Zuge der Prognoseanhebungen bestätigt Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, seine Empfehlung "kaufen" mit einem erhöhten Kursziel von 26,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro) für die FORTEC Elektronik-Aktie. (Analyse vom 15.02.2022)