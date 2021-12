Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,00 EUR +0,53% (02.12.2021, 15:55)



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,10 EUR +1,06% (02.12.2021, 15:25)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (02.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) unter die Lupe.Als Systemlieferant für die High-Tech-Industrie habe FORTEC Elektronik mit seinen Produkten aus den Bereichen Industrielle Stromversorgung, Displaytechnik und Embedded Computer-Technologie in den letzten Quartalen ordentlich Gegenwind gespürt. Trotz des herausfordernden Marktumfelds sei der Umsatz im ersten Quartal 2021/22 (Ende September) um fast fünf Prozent gesteigert worden. Auch der Ausblick mache Lust auf mehr. Im Februar 2022 winke zudem eine Dividende je Aktie von 0,60 Euro, auch künftig solle die Ausschüttungsquote zwischen 40 und 50 Prozent liegen.Die FORTEC Elektronik-Aktie ist nicht nur für Dividendenfans einen Blick wert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Könne das Unternehmen den Trend aus dem Q1 bestätigen, dann dürfte das Interesse an der Aktie wieder spürbar zunehmen. (Analyse vom 02.12.2021)Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie: