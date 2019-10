Hannover (www.aktiencheck.de) - Diese Woche wird eindeutig von Geschehnissen aus den USA dominiert, so die Analysten der Nord LB.Von Interesse würden zudem die Äußerungen Jerome Powells auf der anschließenden Pressekonferenz sein. Vermutlich werde er auf die data-depending basierte Vorgehensweise des FOMC in den kommenden Wochen hinweisen. Und neue amerikanische Konjunkturdaten gebe es bereits in den nächsten fünf Tagen ohnehin zuhauf: Am Mittwoch werde das BIP-Wachstum für das 3. Quartal veröffentlicht, welches die Analysten mit einem Zuwachs um 1,8% erwarten würden (Jahresrate: 2,0%). Die Dynamik gehe demnach durchaus zurück. Dies werde wahrscheinlich auch in dem am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht ablesbar sein.Allerdings müsse bei dem von den Analysten prognostizierten moderaten Beschäftigungsanstieg von "nur" 80.000 berücksichtigt werden, dass der Streik bei GM hierbei eine (nur) vorrübergehende Belastung dargestellt habe. Die Arbeitslosenquote dürfte nach dem deutlichen Rückgang von 3,7% auf 3,5% wieder leicht auf 3,6% ansteigen, die Stundenlöhne um 0,3% M/M anziehen. Am Freitagnachmittag folge der höchst marktrelevante ISM PMI, den die Analysten aufgrund der regionalen Stimmungsumfragen und des Markit PMIs deutlich höher bei 50 nach zuletzt 47,8 Punkten erwarten würden. Ansonsten sei auf die Brexit-Entwicklungen zu achten. (28.10.2019/ac/a/m)