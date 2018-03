Xetra-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

82,08 EUR +0,15% (19.03.2018, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius Medical Care-Aktie:

82,16 EUR -0,69% (19.03.2018, 15:34)



ISIN Fresenius Medical Care-Aktie:

DE0005785802



WKN Fresenius Medical Care-Aktie:

578580



Eurex Optionskürzel Fresenius Medical Care-Aktienoption:

FME



Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FME



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Fresenius Medical Care-Aktie:

FMCQF



Kurzprofil Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA:



Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.504 Dialysezentren betreut das Unternehmen weltweit 301.548 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New York (FMS) notiert. (19.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Investmentanalyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF).2017 habe Fresenius Medical Care ein Wachstum von 9% erreicht. Nach Berücksichtigung leicht negativer Währungseffekte (-2%) habe der Umsatz um 7% auf 17,8 Mrd. EUR zugelegt. Das um Sondereinflüsse wie bspw. Rechtskosten bereinigte EBIT sei um 4% (währungsbereinigt +5%) auf 2,5 Mrd. EUR gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge sei aber leicht von 14,5% auf 14,0% gesunken. Das bereinigte Konzernergebnis sei um 5% (währungsbereinigt +7%) auf 1,2 Mrd. EUR gewachsen und habe damit am unteren Ende der gegebenen Prognose (7% bis 9%) gelegen. Für 2017 zahle FMC eine Dividende von 1,06 EUR. Mit der Akquisition der Cura Group und der anstehenden Übernahme von NxStage sehe sich das Unternehmen auf gutem Wege, die für das Jahr 2020 angepeilten Ziele zu erreichen (Umsatz 2020: 20 Mrd. EUR mit einem CAGR von 10%; Ergebnis: Steigerung im hohen einstelligen Bereich ohne Effekt aus der US-Steuerreform).Im größten Markt Nordamerika, in dem FMC rund 70% der Konzernumsätze und etwa 80% des EBIT erwirtschafte, sei der währungsbereinigte Umsatz um 7% auf 12,9 Mrd. EUR (davon Care Coordination +25% auf 2,8 Mrd. EUR) gestiegen. Im Kerngeschäft Dialyse habe sich die Anzahl der Behandlungen um 4% erhöht. Der durchschnittliche Umsatz sei allerdings um 2 USD auf 353 USD gefallen. Die durchschnittlichen Kosten pro Behandlung hätten sich dagegen um 5 USD auf 283 USD erhöht, was u.a. auf höhere Personalkosten und höhere Wertberichtigungen zurückzuführen gewesen sei. Das EBIT habe in Nordamerika dennoch um 9% zugelegt.Der operative Cashflow habe sich 2017 auf 2,2 Mrd. EUR (2016: 1,9 Mrd. EUR) verbessert. Die Ausgaben für Investitionen, kleinere Akquisitionen und Dividenden hätten dadurch gut abgedeckt werden können. Infolgedessen sei die Nettofinanzverschuldung von 7,4 Mrd. EUR (Ende 2016) auf 6,5 Mrd. EUR gefallen.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "kaufen"-Einstufung für die FMC-Aktie. Das Kursziel sei aber von 102,00 auf 90,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 19.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius Medical Care-Aktie: