Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (07.04.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FIAT Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und senkt das Kursziel von 10,50 auf 6 Euro.Für FIAT Chrysler sei wichtiger denn je, dass die Fusion mit dem französischen PSA-Konzern komme, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der zweite Fusionsversuch müsse sitzen, nachdem der zuvor geplante Zusammenschlussmit dem französischen Renault-Konzern 2019 gescheitert sei. FIAT Chrysler und der PSA-Konzern stünden in der gegenwärtigen Automobilwelt relativ allein auf weiter Flur und würden insbesondere bei Zukunftstechnologien wie der Elektromobilität und dem Autonomen Fahren weit hinter der Konkurrenz herhinken. Infolge der Coronavirus-Krise werde FIAT Chrysler zudem massive Absatzprobleme in den wichtigen Ländermärkten USA, Italien und Brasilien bekommen.Schwope rechne momentan damit, dass weltweit Autoproduktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 um 10 bis 20% einbrechen würden. Die Rückgänge der Gewinngrößen der Unternehmen dürften prozentual deutlich höher ausfallen, wenngleich sie kaum zukalkulieren seien. Im Jahr 2019 habe der italo-amerikanische Konzern sein Geld hauptsächlich in Nordamerika aber auch in Lateinamerika verdient. In den anderen Regionen seien Verluste eingefahren worden. Es sei nicht auszuschließen, dass FIAT Chrysler im Gesamtjahr 2020 in die roten Zahlen rutsche. Durch die gegenwärtige Krise könnte die Verhandlungsposition von FIAT Chrysler bzgl. der Fusion gegenüber dem PSA-Konzern geschwächt werden, da die Franzosen bei ihren Restrukturierungsbemühungen in der Vergangenheit deutlich stärker vorangekommen seien.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die FIAT Chrysler-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 10,50 auf 6 Euro reduziert. (Analyse vom 07.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Fiat Chrysler Automobiles N.V.: - Keine vorhanden.