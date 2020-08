Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

9,367 EUR +3,80% (04.08.2020, 13:14)



Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

9,334 EUR +3,31% (04.08.2020, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

10,57 USD +4,14% (03.08.2020, 22:10)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (04.08.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FIAT Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) und senkt das Kursziel von 7 auf 6,50 Euro.Die Bedeutung der geplanten Fusion mit dem französischen PSA-Konzern sei vor dem Hintergrund eines disruptiven Branchendrucks und der Corona-Krise größer denn je, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Vermeintliche kartellrechtliche Probleme im Kleintransporter-Segment sollten lösbar sein, zumal laut Unternehmensangaben bereits 12 von 22 Gerichtsbarkeiten eine Genehmigung erteilt hätten. Scheitern dürfte eine Fusion wohl eher an persönlichen Befindlichkeiten. Der Zusammenschluss sei für das erste Quartal 2021 geplant. Stellantis solle der Name des fusionierten Konzerns lauten, wobei dieser ausschließlich auf Konzernebene verwendet werden solle. Die Namen und die Logos der einzelnen Marken des neuen Konzerns sollten unverändert bleiben. Schwope gehe davon aus, dass Autoproduktion und -absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 branchenweit und global um 15 bis 25% einbrechen würden, so dass FIAT Chrysler 2020 nur ca. 3,3 bis 3,7 Mio. Fahrzeuge (2019: 4,4 Mio.) verkaufen könne. Die Krise habe sich in ihrer kompletten Wucht im zweiten Quartal gezeigt, in dem das operative Ergebnis des FIAT Chrysler-Konzerns tief in die roten Zahlen gerutscht sei. Auch auf Gesamtjahressicht seien rote Zahlen nicht auszuschließen. Für FIAT Chrysler hänge fast alles von der Erholung des amerikanischen Automarktes ab. Im Jahr 2019 habe der italo-amerikanische Konzern sein Geld v.a. in Nordamerika (mehr als 100% des adjusted EBIT!!!) verdient.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die FIAT Chrysler-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 7 auf 6,50 Euro. (Analyse vom 04.08.2020)