Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

10,75 EUR -2,20% (28.10.2020, 14:44)



Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

10,58 EUR -3,77% (28.10.2020, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

12,40 USD -3,95% (28.10.2020, 15:53)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (28.10.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FIAT Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers FIAT Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU).Auch wenn sich die (Absatz-) Zahlen von FIAT Chrysler im 3. Quartal im Vergleich zu Q2 stark verbessert gezeigt hätten, schwebe über der Autoindustrie die Sorge vor einem 2.Corona-Lockdown. Das adjusted EBIT des 3. Quartals entstamme zu 112% dem Nordamerika-Geschäft, was die Abhängigkeit des Konzerns von dieser Region unterstreiche. In der FIAT-Heimatregion sei einmal mehr ein Verlust eingefahren worden.An der für das 1. Quartal 2021 geplanten Fusion von PSA mit FIAT Chrysler zum Stellantis-Konzern führe kein Weg vorbei. Allein seien beide Unternehmen mit Blick auf die Elektromobilität, das Autonome Fahren aber auch die Corona-Pandemie langfristig kaum überlebensfähig. Schwope schätze, dass FIAT Chrysler dieses Jahr nur 3,1 Mio. bis 3,3 Mio. Autos verkaufen könne. Zudem habe er Zweifel am Erreichen der Jahresziele der Unternehmensführung für das laufende Geschäftsjahr. Auf Gesamtjahressicht seien rote Zahlen nicht auszuschließen.Die Unternehmensführung prognostiziere für das laufende Geschäftsjahr 2020 ein adjusted EBIT in Höhe von EUR 3,0Mrd. bis EUR 3,5 Mrd. Der industrial Free Cash Flow solle zwischen EUR -1,0 Mrd. und EUR 0,0 Mrd. ins Ziel kommen. Voraussetzung für das Erreichen der Prognose sei, dass keine weiteren signifikanten Störungen durch COVID-19 auftreten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fiat Chrysler Automobiles N.V.": Keine vorhanden.