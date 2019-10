Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. (24.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) unter die Lupe.FCR Immobilien sei in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 stark gewachsen. Der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt werden können, der operative Gewinn sei sogar um 160 Prozent gestiegen. Für das weitere Wachstum würden die Weichen gestellt.FCR habe sich auf Einkaufs- und Fachmarktzentren an Sekundärstandorten spezialisiert und bewege sich damit auf demselben Gebiet wie zum Beispiel Deutsche Konsum REIT oder DEFAMA. Wie die Mitbewerber sei auch das rund 100 Millionen Euro schwere Immobilienunternehmen sehr erfolgreich unterwegs. Alle Kennzahlen hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum massiv verbessert werden können.Neben dem Aufbau eines eigenen Bestands - FCR zähle zurzeit 71 Objekte im Portfolio - sei FCR von Zeit zu Zeit als Verkäufer am Markt aktiv. In diesem Jahr habe die Firma drei Objekte mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalrendite von 400 Prozent verkauft.FCR verstehe das Geschäft und dürfte seinen Wachstumskurs fortsetzen. Die Analysten sähen Kursziele um 14 Euro. Auf Sicht von einem Jahr sieht "Der Aktionär" ein Potenzial bis 12 Euro, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2019)