Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. (07.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) unter die Lupe.FCR Immobilien sei dabei, neue Aktien am Markt zu platzieren. Der Angebotspreis betrage 10,80 Euro je Anteilsschein. Bereits zum Zeichnungsstart hätten sowohl institutionelle Anleger als auch Vorstand Falk Raudies ihre Absicht bekräftigt, Aktien zu erwerben. Mit dem frischen Kapital solle der Bestand um 160 Mio. Euro ausgebaut werden.FCR Immobilien verfüge über ein Immobilienportfolio von über 300 Mio. Euro, wobei sich das Unternehmen auf Einkaufs- und Fachmarktzentren an aussichtsreichen Sekundärstandorten spezialisiert habe. Künftig wolle man allerdings auch Büro, Wohnen und Logistik in das Portfolio aufnehmen. Aktuell würden sich Objekte für rund 70 Mio. Euro in der finalen Ankaufsprüfung befinden. FCR Immobilien strebe eine Ankaufsrendite zwischen 8 und 12% an.Die Corona-Krise habe sich bislang kaum auf die Mieteinnahmen ausgewirkt. Die Corona-Maßnahmen hätten sich aber auf die Ankäufe ausgewirkt. So seien es 2020 nur 16 Objekte gewesen, nach 25 im Vorjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link