Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (17.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC).Solange kein umfassender Anstieg der Produktionsraten, vor allem jener der großen Langstreckenflugzeuge (Boeing 787, Airbus A350), zu erkennen sei, dürften notwendige Skaleneffekte für einen Wiederanstieg des EBIT auf das Vorkrisenniveau ausbleiben. Des Weiteren sei das Segment Kabinenausstattung, das die höchsten Wachstumsraten aufweise, jenes mit den niedrigsten Margen im Vergleich zu den anderen Segmenten. Das Unternehmen expandiere in die Bereiche Urban Air Mobility und Raumfahrt, welche zwar langfristig hohe Wachstumschancen und das Potenzial für höhere Margen böten, in absehbarer Zeit aber noch kaum Einfluss auf das Ergebnis von FACC haben würden. Nach Angaben des Unternehmens dürfte der Anteil des Segments im Jahr 2030 auf ca. 10% steigen.Der Analyst erwarte bereits in den kommenden beiden Jahren eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses. Das EBIT solle von EUR 3 Mio. im laufenden Geschäftsjahr auf EUR 17 Mio. in 2022e und auf EUR 29 Mio. im Geschäftsjahr 2023e steigen. Grund für den Anstieg der Schätzungen seien vor allem die mittelfristig besseren Aussichten durch die Erhöhung der A320-Produktionsrate von Airbus, die Produktinnovationen im Kabinenbereich, die volle Wirkung des Sparprogramms und auch die starke Erholung im Bereich der Businessjets, deren Markt bereits nächstes Jahr sein vorpandemisches Niveauerreichen dürfte.Airbus habe Pläne vorgestellt, die Produktionsraten des Kassenschlagers A320 innerhalb der nächsten zwei Jahre über das vor-Pandemie-Niveau zu steigern. Die A320-Familie sei jene Baureihe, an der FACC nach Unternehmensangaben den höchsten Produktionsanteil habe und die für rund 30% des FACC-Volumens verantwortlich sei.Das Unternehmen habe Anfang September angekündigt, seinen Anteil an der Herstellung am Airbus A220 durch die Produktion von Leitwerkskomponenten zu erhöhen. FACC sei der einzige Lieferant für das A220 Seiten- und Höhenleitwerk für den gesamten Lebenszyklus des Programms. Die ersten Komponenten würden Anfang 2022 ausgeliefert.Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "halten"-Empfehlung und erhöht das Kursziel auf EUR 9,30, aufgrund etwas höherer Umsatz- und Margenerwartungen infolge des vor kurzem bekannt gegebenen A220-Auftrags. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.