Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze FACC-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FACC-Aktie:

9,39 EUR +4,45% (28.05.2021, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

9,36 EUR 0,00% (31.05.2021, 09:04)



ISIN FACC-Aktie:

AT00000FACC2



WKN FACC-Aktie:

A1147K



Ticker-Symbol FACC-Aktie:

1FC



Wien Ticker-Symbol FACC-Aktie:

FACC



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (31.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) unter die Lupe.FACC habe in Q1 2021 einen Umsatzrückgang von 40% auf EUR 118,1 Mio. verzeichnet, was die Branchenentwicklung und die damit verbundenen Produktionskürzungen widerspiegele. Das Unternehmen habe trotzdem ein positives EBIT von EUR 0,4 Mio. und nur einen minimalen Nettoverlust von EUR -0,7 Mio. erreicht, was angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation positiv zu werten sei. Ein Schwachpunkt in Q1 sei der negative operative Cashflow von EUR -9,1 Mio. und der starke Rückgang der liquiden Mittel von EUR 93 Mio. auf EUR 42 Mio. im Vergleich zum Vorjahr gewesen.Die Auslieferungsstatistiken der beiden großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing seien für Q1 2021 zwar relativ gut gewesen, dürften jedoch nicht über die Herausforderungen der Luftfahrtindustrie hinwegtäuschen. Die Zahl der ausgemusterten Flugzeuge steige, da die Fluggesellschaften ihre Flottenplanung anpassen würden. Es werde erwartet, dass die Produktion von Kurz- und Mittelstreckenjets in diesem Jahr hochgefahren werde, während die Produktion von Großraumflugzeugen wahrscheinlich für einige Zeit auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben werde. Ein Antriebsfaktor für FACC könnte eine Erhöhung der Produktion bei der Airbus A320-Familie sein, da dieses Modell den höchsten Anteil am Produktionsvolumen des Unternehmens ausmache. Laut Unternehmensangaben mache die Modellfamilie 30% des Volumens von FACC aus.Zur Verbesserung des Ergebnisses dürfte das Kostensenkungsprogramm des vergangenen Jahres und eine potenzielle Erhöhung der Produktion der A320-Produktfamilie beitragen. Des Weiteren sollten neue Produktinnovationen, wie Gepäckfächer oder neue Kabinensysteme zur Ergebnisverbesserung beisteuern. Ein neuer Vertrag für die Boeing 787 Übersetzungshülsen dürfte bessere Konditionen enthalten als der momentan laufende Kontrakt, welcher Ende des Jahres auslaufe.Für das Geschäftsjahr 2021 rechne Maurer mit einem Umsatz von EUR 489 Mio., einem EBIT von EUR -2,5 Mio. und einem Nettoverlust von EUR -7,1 Mio. Für die Geschäftsjahre 2022-25e erwarte Maurer ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 13% und er gehe davon aus, dass FACC im Geschäftsjahr 2025e ein EBIT von EUR 50 Mio. erreichen werde, was einer Marge von 6,2% entspreche. Im Vergleich dazu habe das Unternehmen vor der Corona-Pandemie im Geschäftsjahr 17/18 ein Rekord-EBIT von EUR 60 Mio. (EBIT-Marge: 8%) erwirtschaftet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.