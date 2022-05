3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (04.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wiener Börse-Symbol: FACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem positiven EBIT von EUR 3,0 Mio. und einem Umsatzanstieg von 7,9% auf EUR 128 Mio. im ersten Quartal 2022 sei FACC nach Ansicht der Analysten der RBI ein guter Start in das Geschäftsjahr 2022 gelungen. Das operative erste Quartal 2022 sei etwas besser als die Prognose der Analysten der RBI gewesen. Der Ausblick für das Gesamtjahr, der ein niedriges zweistelliges EBIT vorsehe, sei vom Unternehmen bestätigt worden. Die Analysten der RBI würden die Veröffentlichung der Ergebnisse als leicht positiv für den Investment Case bewerten.Der Umsatzanstieg von 7,9% im Jahresvergleich basiere vor allem auf dem Wachstum der Plattformen der Airbus A320- und Airbus A220-Familie und der Produkte im Business Jet Segment. Dies habe zu einem starken Wachstum in den Segmenten Aerostructures (+21% auf EUR 48 Mio.) und Interiors (+14% auf EUR 57 Mio.) geführt. Dagegen habe der Bereich Engine & Nacelles einen Umsatzrückgang von 20% auf EUR 23 Mio. verzeichnet, was auf die derzeit niedrigen Produktionsraten von Boeing B787-Komponenten zurückzuführen sei.Das EBIT habe EUR 3,0 Mio. (RBI Schätzung EUR 2,2 Mio.) gegenüber EUR 0,4 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres erreicht. Aerostructures und Engine & Nacelles hätten ein positives EBIT von EUR 1,6 Mio. bzw. EUR 2,4 Mio. erzielen können, während Interior mit EUR 1,0 Mio. negativ gewesen sei. Während die Analysten der RBI bei Aerostructures einen leicht höheren operativen Ergebnisbeitrag erwartet hätten, sei das EBIT von Engine & Nacelles mit EUR 2,4 Mio. eine positive Überraschung gewesen. Die EUR -1,0 in Interiors hätten den Erwartungen entsprochen. Höhere Finanzierungskosten (EUR -2,4 Mio. in Q1/22 vs. EUR 1,4 Mio. in Q1/21) und hohe Steuerzahlungen von EUR 1,5 Mio. (Vorsteuergewinn von EUR 0,9 Mio.) hätten zu einem Nettoverlust von EUR -0,6 Mio. im ersten Quartal 2022 geführt (RBI-Schätzung EUR +0,6 Mio.).Die Nettofinanzverschuldung des Unternehmens habe sich zum Ende des ersten Quartals 2022 auf EUR 197 Mio. gegenüber EUR 178 Mio. im GJ 21 belaufen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zu FACC lautet "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen