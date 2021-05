Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



9,02 EUR +0,56% (05.05.2021)



Kurzprofil FACC AG:



FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (05.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) unter die Lupe.FACC habe in Q1 21 ein ausgeglichenes EBIT von EUR 0,4 Mio. und nur einen geringen Nettoverlust von EUR -0,7 Mio. erzielt, was Maurer als positiv ansehe. Der Umsatzrückgang von -40% spiegele die sehr herausfordernde Lage der Luftfahrtindustrie und Kürzungen von Produktionsraten wider. Auf der negativen Seite streiche Maurer den operativen Cashflow in Höhe von EUR -9,1 Mio. hervor und den starken Rückgang der liquiden Mittel auf EUR 42 Mio. gegenüber EUR 93 Mio. am Ende des letzten Jahres. Der Ausblick für das Geschäftsjahr (ausgeglichenes EBIT) sei bekräftigt worden. Maurer bewerte die heutigen Ergebnisse als neutral für den Investment Case.Positiv sehe Maurer den Break-Even beim operativen Ergebnis. Der Hauptgewinnbeitrag sei vom Segment Engine & Nacelles mit einem EBIT von EUR 2,0 Mio. gekommen. Er gehe davon aus, dass das Segmentergebnis durch die temporären Produktionskürzungen der Boeing 787, an der FACC teilweise zu ungünstigen Konditionen beteiligt sei, gestützt worden sei. Die anderen Segmente Aerostructures und Interiors hätten jeweils ein negatives EBIT von EUR -0,8 Mio. beigetragen.Negativ zu vermerken sei ein operativer Cashflow von EUR -9,1 Mio. und ein starker Rückgang der liquiden Mittel auf EUR 42 Mio. gegenüber EUR 93 Mio. am Ende des letzten Jahres. Dieser starke Rückgang resultiere aus der Rückzahlung aller im Zusammenhang mit COVID-19 gewährten Stundungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Dies sei in der Telefonkonferenz nach den Q4 20-Ergebnissen angekündigt worden. Die Nettoverschuldung von FACC habe 247 Mio. EUR gegenüber 232 Mio. EUR am Ende des Vorjahres erreicht.Die letzte Empfehlung zu FACC lautete "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.05.2021)3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.