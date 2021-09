Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (28.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden sich Energieaktien in Europa am Dienstag gut schlagen. Damit würden auch die Vorzeichen für den US-Ölriesen Exxon Mobil stimmen. Dank des deutlichen Anstiegs der Ölpreise habe sich das Chartbild zuletzt bereits aufgehellt. Mit einem frischen Kaufsignal im Rücken könnte nun noch deutlich mehr drin sein.Die Ölpreise würden mittlerweile so hoch notieren wie seit 2018 nicht mehr. Die Aktien der großen Ölkonzerne hätten hier noch Nachholbedarf. Dank der wieder sprudelnden Gewinne sollte auch die Transformation für die neue Energiewelt zu bewältigen sein, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.09.2021)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:51,18 EUR +0,97% (28.09.2021, 11:11)