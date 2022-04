Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

81,80 EUR +0,86% (19.04.2022, 13:23)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

88,55 USD +0,82% (18.04.2022)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Dienstag nach den jüngsten Gewinnen nachgegeben. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 111,25 US-Dollar gekostet. Das seien 1,91 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,03 Dollar auf 106,18 Dollar gefallen.Die Ölpreise seien über Ostern merklich gestiegen. Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise auf das geringere Rohölangebot. So habe die Ölproduktion im April deutlich niedriger gelegen als noch im Vormonat. Hinzu kämen Lieferausfälle in Libyen. Angesichts von Demonstrationen gegen den Premierminister habe das Sharara-Ölfeld geschlossen werden müssen. Es werde befürchtet, dass die Ölproduktion des Landes noch weiter sinke.Am Dienstag habe eine Gegenbewegung eingesetzt. Denn es gebe auch Signale für eine schwächelnde Nachfrage. Hier stehe das wichtige Verbrauchsland China im Fokus. Nach einem starken Start in das Jahr habe Chinas Wirtschaft deutlich an Schwung verloren. Die Lockdowns und andere Einschränkungen durch die strikte Null-Covid-Strategie würden die zweitgrößte Volkswirtschaft spürbar bremsen. Nun könnten stützende Konjunkturmaßnahmen erforderlich werden.Zudem dürfte der Internationale Währungsfonds (IWF) in seiner Frühjahrsprognose für die Weltwirtschaft pessimistischer in die Zukunft blicken. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sei mit einer Senkung der Prognose zu rechnen, wie IWF-Chefin Kristalina Georgiewa schon vorab erklärt habe.Charttechnisch sehen alle Werte weiter top aus, Anleger bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Alle drei Ölwerte seien auch gute Dividendenzahler. Die Rendite betrage 3,6 Prozent bei Shell, 4,6 Prozent bei BP und 4,4 Prozent bei Exxon Mobil. (Analyse vom 19.04.2022)Mit Material von dpa-AFX