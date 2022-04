Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Montag deutlich unter Druck geraten. Am Markt sei von anhaltenden Nachfragesorgen die Rede gewesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Mittag 102,00 US-Dollar gekostet. Das seien 4,66 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 4,52 Dollar auf 97,55 Dollar gefallen.Am Rohölmarkt würden zunehmend Sorgen über eine schwächere Ölnachfrage dominieren. Hintergrund seien die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und außerhalb Chinas belasten würden. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai gehe bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns. Jetzt seien auch die Bewohner Pekings zu Massentests aufgefordert worden."Die Bremsspuren dieser Maßnahmen auf die Ölnachfrage werden immer sichtbarer", habe Carsten Fritsch, Devisenexperte bei der Commerzbank, kommentiert. Die Nachfrage nach Benzin, Diesel und Flugkraftstoffen in China könnte im April laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg um 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. Auch gebe es weniger Angebotsausfälle, schreibe Fritsch. So scheine sich die Lage in Libyen zu normalisieren.Gestützt würden die Ölpreise dagegen durch den Krieg Russlands in der Ukraine, der zu zeitweise schweren Verwerfungen am Ölmarkt geführt habe. Wegen des Kriegs und scharfer Sanktionen westlicher Länder falle derzeit ein erheblicher Teil des russischen Erdölangebots faktisch aus. "Viel stärker dürften die Ölpreise allerdings nicht unter Druck geraten", schreibe daher Fritsch. "Denn die russische Ölproduktion fällt weiterhin und bei niedrigeren Ölpreisen könnte die Bereitschaft der Europäischen Union, ein Ölembargo gegen Russland zu verhängen, größer werden."Anleger bleiben weiter investiert - schöner Bonus sind außerdem die hohen Dividendenausschüttungen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link