Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

80,41 EUR -0,47% (02.05.2022, 13:23)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

85,25 USD -2,24% (29.04.2022)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Montag anfängliche Verluste deutlich ausgeweitet. Gegen Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,23 Dollar gekostet. Das seien 2,91 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 3,38 Dollar auf 101,31 Dollar gefallen.Ein Embargo gegen russisches Öl durch die Europäische Union scheine zumindest kurzfristig nicht umsetzbar. Innerhalb der EU gebe es nach Darstellung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck noch keine Einigung. Andere Länder könnten ein Embargo noch nicht tragen. So habe Ungarn damit gedroht, Sanktionen der EU gegen russische Öl- und Gasimporte mit einem Veto zu verhindern. In der EU sei für solche Sanktionen grundsätzlich die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten erforderlich.Belastet würden die Ölpreise auch durch die harte Corona-Politik Chinas. Die strengen Eindämmungsmaßnahmen würden weiter die Wirtschaft belasten und die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. So sei Chinas offizieller Einkaufsmanagerindex (PMI) im April auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie vor über zwei Jahren gefallen. Belastet werde der Ölpreis zudem durch den gestiegenen Dollar-Kurs, der Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer mache.Seit einiger Zeit würden die Erdölpreise um die Marke von 100 Dollar schwanken. Während der Brent-Preis meist über der Marke liege, bewege sich der WTI-Preis auf etwas niedrigerem Niveau. Im Vergleich zum Jahresanfang seien die Preise deutlich um gut 35 Prozent gestiegen, was vor allem am Ukraine-Krieg liege. Schon im Vorfeld der russischen Invasion seien die Rohölpreise deutlich gestiegen."Der Aktionär" rät, bei den genannten Titeln die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel. Zudem seien alle drei starke Dividendenzahler. (Analyse vom 02.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link