Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

54,70 EUR +0,74% (05.02.2020, 10:23)



Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

54,93 EUR -0,31% (05.02.2020, 10:09)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

59,97 USD -1,25% (04.02.2020, 22:04)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (05.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) von 71,00 USD auf 67,00 USD.Das bereinigte EPS (vorläufige Daten) des Q4/2019 (0,41 (Vj.: 1,50; Q3/2019: 0,67) USD sei moderat hinter dem Marktkonsens (0,43 USD) zurückgeblieben, habe aber die Analystenerwartung (0,34 USD) deutlich übertroffen. Ausschlaggebend für den deutlichen Ergebnisrückgang (y/y) seien die rückläufigen Gaspreise sowie die niedrigen Margen (Ertrag je Barrel) im Downstream-Geschäft gewesen. Die Quartalsdividende habe sich wie erwartet auf 0,87 USD je Aktie belaufen. Der freie Cashflow sei zwar in Q4 positiv gewesen, habe aber trotz eines positiven Saldos aus Desinvestitionserlösen sowie Working Capital-Veränderungen die Ausschüttung an die Aktionäre nicht vollständig gedeckt.Exxon Mobil verfüge zwar nach wie vor über überdurchschnittliche Kreditratings (Moody's: "Aaa"; S&P: "AA+"), der Ausblick laute aber jeweils auf "negativ". Marktbedingte Wertberichtigungen habe Exxon Mobil im Gegensatz zu den Rivalen Chevron, Repsol und Royal Dutch Shell nicht vorgenommen. Nach drei Jahren mit Produktionsrückgängen habe der Konzern in 2019 wieder einen Anstieg ausweisen können, der aber wegen der Preis- und Margenentwicklung ergebnisseitig "verpufft" sei.Diermeier habe seine Prognosen gekappt (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 3,28 (alt: 3,45) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 3,45 (alt: 3,64) USD). Das Dividendenwachstum werde sich seines Erachtens verlangsamen (negativer freier Cashflow nach Dividende, Ergebnis je Aktie < Dividende je Aktie). Die Dividendenrendite (2020e: 5,9%) sei nach Meinung des Analysten aber attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: