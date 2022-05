Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (10.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Dienstag an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Am Abend koste ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,34 US-Dollar. Das seien 2,64 Dollar weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) falle um 2,48 Dollar auf 100,60 Dollar.Das geplante Transportverbot von russischem Öl sei nach Angaben aus EU-Kreisen vorerst nicht mehr Teil des geplanten Sanktionspakets gegen Russland. Es sei weitere Koordination auf internationaler Ebene und in der G7-Gruppe nötig, habe die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfahren.Die Diskussionen um das geplante EU-Sanktionspaket würden sich seit Tagen im Kreis drehen. Schon zu Wochenbeginn hätten die Erdölpreise nachgegeben. Händler hätten auf Schwierigkeiten innerhalb der Europäischen Union verwiesen, sich auf ein Embargo russischen Rohöls zu einigen. Insbesondere Ungarn blockiere ein vorgeschlagenes Embargo gegen russische Öl-Importe und fordere weitgehende Ausnahmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sei am Montag ohne handfeste Ergebnisse von Gesprächen mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban zurückgekehrt.Der zweite Belastungsfaktor für die Ölpreise sei die strikte Corona-Politik Chinas. Seit Wochen versuche die politische Führung, die Verbreitung des Virus mit strengen Ausgangssperren zu verhindern. Die Wirtschaft des Landes leide unter dem Vorgehen, das auch in Millionenmetropolen wie Shanghai die Abriegelung weiter Teile vorsehe. Die Energienachfrage der Volksrepublik werde dadurch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, was auf den Erdölpreisen laste.Das Umfeld für Ölaktien bleibt weiterhin gut, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link