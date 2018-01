NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

86,77 USD -0,42% (09.01.2018, 22:00)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (10.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Paul Y. Cheng von Barclays:Paul Y. Cheng, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Die US-Steuerreform sollte sich leicht positiv auf die EPS- und Cashflow-Entwicklung der US-amerikanischen Ölgiganten auswirken, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Meehan hat seine EPS-Schätzungen für Exxon Mobil teilweise angepasst.Paul Y. Cheng, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die Exxon Mobil-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 91 USD bestätigt. (Analyse vom 09.01.2018)Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:73,020 EUR -0,00% (10.01.2018, 11:29)Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:72,20 EUR -0,69% (10.01.2018, 12:35)