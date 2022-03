"Extremes Szenario" bei Société Générale möglich - Citigroup zieht sich aus Russland zurück

Die Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) habe verkündet, dass ein "extremes Szenario" eintreten könnte, bei dem der Bank ihre lokalen Geschäfte entzogen werden könnten. Die französische Bank habe ein Russland-Exposure von USD 20 Mrd.



Die Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) habe verlautbart, mit Verlusten in Milliardenhöhe aufgrund ihres Engagements in Russland zu rechnen und sich aus Russland zurückziehen werde.



Der Akteinkurs von Kroger (ISIN: US5010441013, WKN: 851544, Ticker-Symbol: KOG, NYSE-Symbol: KR) sei um 11% nach oben geschossen, nachdem der Lebensmittelhändler eine positive Jahresprognose für den Umsatz und den Gewinn bei gleichbleibenden Preisen abgegeben habe. (04.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) vermeldete seine Shops in Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs vorübergehend zu schließen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Spirituosenunternehmen Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Symbol: DGEAF), welches u.a. Smirnoff Wodka und Guinness herstelle, habe erklärt, die Exporte in die Ukraine und nach Russland eingestellt zu haben.