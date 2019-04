Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Saisonale Effekte durch das Datum des Neujahrsfestes sind der Haupttreiber für das jüngste Exportwachstum in China, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im März seien die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,2% gestiegen, nachdem im Februar ein Minus von annähernd 21% verzeichnet worden sei. In der Periode Januar bis März hätten sich die Exporterlöse im Vergleich zur Vorjahreszeitraum jedoch nur um 1,4% erhöht. Importe ins Reich der Mitte würden mit -7,6% im März in der Jahresrechnung die Auswirkungen der Zollanhebungen sowie des flacheren Konjunkturverlaufs signalisieren. Durch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, vor allem durch die Steuerentlastungen für Unternehmen, sollte sich die Inlandsnachfrage in den kommenden Monaten beleben. (15.04.2019/ac/a/m)





