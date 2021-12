Hinsichtlich der erwarteten Restrukturierungsfälle würden drei Branchen in den Fokus rücken: Deutliche konjunkturelle wie auch strukturelle Herausforderungen würden in der Automobilindustrie erwartet, bedingt durch hohen Investitionsbedarf, operative Schwächen und ein schwieriges Refinanzierungsumfeld. Hier habe die Pandemie als Brandbeschleuniger für eine Branche gewirkt, die nicht zuletzt mit einem sich fundamental verändernden Markt sowie Post-Brexit-Umsatzeinbußen, Elektrifizierung und Dieselaffäre zu kämpfen habe. Hinzu kämen Beschaffungsthematik, Energie- und Logistikpreise. Rund die Hälfte der Befragten glaube, dass die Krise hier auch in den kommenden 48 Monaten anhalten werde und weitere wirtschaftliche Herausforderungen zu erwarten seien. Denn schon vor der COVID-19-Pandemie sei die Nachfrage nach neuen PKWs rückläufig gewesen.



Auch in der Tourismusbranche und im (stationären) Handel würden die Studienteilnehmer einen signifikanten Anpassungsdruck der Geschäftsmodelle erwarten. Neben den offenkundigen Auswirkungen der Pandemie auf diese Branchen stünden beim Ladenhandel aber auch strukturelle Veränderungen aufgrund des sich seit Jahren ändernden Verbraucherverhaltens im Vordergrund. Hier sehe der Report dynamische Veränderungen des Verbraucherverhaltens als Challenge, aber auch als Chance. "Dieser Anpassungsdruck herrscht quer durch die Branchen und unterstreicht die umfassende Dringlichkeit der Digitalen Transformation, die gerade für alte, renommierte Unternehmen natürlich zäh und herausfordernd ist", so Sittel.



Der Report beleuchte auch die Herausforderungen der Vorzeigeindustrie Maschinen- und Anlagenbau, wo technologische Veränderungen und Konsolidierungsdruck sowie Digitalisierung die Branche unter Druck setzen würden. Auch in der Logistik werde die Digitalisierung als langfristiger Treiber für Effizienz gesehen, auch im Gesundheitswesen, wo die Transformation das gesamte Ökosystem erfasst habe, nicht zuletzt befeuert von der Pandemie.



Als mögliche Lösungsoptionen für Krisenunternehmen würden die Studienteilnehmer eine deutliche Zunahme von M&A-Transaktionen und Abwicklungen im Vergleich zu operativen und finanziellen Restrukturierungen sehen. Ein Grund hierfür möge die erwartete, erhöhte Komplexität von Restrukturierungen sein. Einen weiteren Grund nenne Sittel: "Zu beobachten ist derzeit eine zunehmende Anzahl von Stakeholdern, deren unterschiedliche Interessenslagen im Rahmen einer Restrukturierung schlecht miteinander vereinbar sein werden. Aber auch die Restrukturierungen selbst greifen oftmals zu kurz - weil eine erforderliche Transformation des Geschäftsmodells meist ausbleibt."



Sittel weiter: "Daher wird es für Unternehmen immer wichtiger, dass alle Optionen simultan analysiert und evaluiert werden, um eine kontrollierte und kosteneffiziente Lösung zu finden. Als neues Instrument wurde erst kürzlich das Gesetz über Stabilisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen (StaRUG) eingeführt, das eine Lücke zwischen freien Sanierungsverhandlungen und dem gerichtlichen Insolvenzverfahren schließen soll. Es dient einer frühzeitigen Restrukturierung von Krisenunternehmen und damit der Insolvenzvermeidung. Die Befragung zeigt hier ein geteiltes Bild: 50 Prozent rechnen mit einem leichten Rückgang der Insolvenzen infolge des Gesetzes. Rund ein Drittel geht davon aus, dass sich keine Veränderungen feststellen lassen werden. Dies legt den Schluss nahe, dass das neue Instrument den Werkzeugkasten erweitert hat, aber auch kein "Game Changer" werden dürfte." (03.12.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2021 hat für viele Restrukturierungsexperten einen unerwarteten Verlauf genommen, so Dr. Thomas C. Sittel, Managing Director im Corporate Finance Advisory bei Deloitte Corporate Finance.Trotz wirtschaftlicher und konjunktureller Sorgen am Anfang des Jahres habe sich die deutsche Wirtschaft bislang als außerordentlich robust und widerstandsfähig erwiesen. Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen habe im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 auf einem historischen Tiefstand gelegen, die zunächst befürchtete Restrukturierungs- und Insolvenzwelle sei ausgeblieben - nicht nur in Deutschland. Wobei hierzulande auch die Corona-Hilfen des Staates sowie die Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende April 2022 eine große Rolle spielen würden. Ein wichtiger Punkt hier sei das StaRUG, dessen Wirksamkeit sich jedoch erst noch erweisen müsse.Entsprechend beleuchte der Bericht verschiedene Restrukturierungsthemen und frage u.a. nach den Zwölf-Monats-Erwartungen der 143 teilnehmenden Wirtschaftsexperten, die aus den Bereichen Finanzierung, Private Equity, Restrukturierung und Insolvenz kämen. Wichtige Fragen für die Branche würden angesprochen: Sei aufgrund der COVID-19-Pandemie mit einer Restrukturierungswelle zu rechnen, und wenn ja, wann trete sie ein? Gebe es andere Gründe, die einen Anstieg von Restrukturierungen würden befürchten lassen, und welche Branchen würden im Fokus stehen? Die Einschätzung der Befragten sei deutlich: 94 Prozent würden davon ausgehen, dass die Anzahl der Restrukturierungsfälle in 2022 steigen werde. Als wesentliche Gründe würden die Auswirkungen der Pandemie bzw. die geopolitische Lage genannt. Die Befragung zeige zudem, dass Megatrends wie Digitalisierung, Klimaveränderung und demografischer Wandel den Restrukturierungsbedarf von Unternehmen mittelfristig erhöhen würden.